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17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дразнящая людей горилла покорила соцсети (видео)

Забавный эпизод из австралийского зоопарка.

Пользователи соцсетей массово делятся видеороликом, в котором горилла показывает язык посетителям зоопарка, которые пришли на нее посмотреть.

Автором видео, запечатлевшим забавный момент, оказалась жительница штата Новый Южный Уэльс в Австралии по имени Трейси. Она рассказала, что пришла с ребенком в зоопарк в свой выходной. Увидев гориллу, Трейси помахала ей рукой и прокричала: «Привет!». В ответ огромная обезьяна дерзко показала ей язык. Не ожидавшая такого поворота женщина рассмеялась.

@trex0022

##gorillaz ##humankind ##fyp ##australia ##cheekygorilla ##NSW ##kidstiktok ##mumsoftiktok

♬ original sound - Tracey

«Наверное, в прошлой жизни он был хулиганом», — прокомментировал один из подписчиков Трейси.

«Доказательство, что все мужчины одинаковы», — написала одна из пользовательниц. «Вообще-то это горилла по имени Энн, то есть девочка», — ответила Трейси.

«Как это до сих пор никто не подал на нее в суд?» — пошутил следующий комментатор.

С момента публикации роликом поделились почти 70 тысяч человек.

Анна Лысенко

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