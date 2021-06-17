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18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети вырезают главных героев из мультфильмов и мемов

Забавный паблик быстро стал популярным.

В Twitter в середине июня появился аккаунт под названием Something is Missing («Чего-то не хватает»), который очень быстро привлек внимание пользователей и стал популярным — всего за неделю на него подписались более 77 тысяч человек.

Авторы аккаунта собирают кадры из популярных мультфильмов, игр, фильмов, а также мемы и известные фото, из которых убирают главных героев, оставляя при этом только один фон.

Мем «Понимаете, мне пришлось сделать это с ними»

Подписчикам приходится устраивать жаркие дебаты в комментариях и угадывать изображения по минимальным деталям. Кроме того, там же в комментариях они устраивают собственные фотошоп-битвы и добавляют на пустой фон картинки своих собственных персонажей или предметы.

Фото Джеффа Уайденера «Неизвестный бунтарь»
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Заставка мультсериала «Гриффины»

Екатерина Гура

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