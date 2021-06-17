June 11, 2021
18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети вырезают главных героев из мультфильмов и мемов
Забавный паблик быстро стал популярным.
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В Twitter в середине июня появился аккаунт под названием Something is Missing («Чего-то не хватает»), который очень быстро привлек внимание пользователей и стал популярным — всего за неделю на него подписались более 77 тысяч человек.
Авторы аккаунта собирают кадры из популярных мультфильмов, игр, фильмов, а также мемы и известные фото, из которых убирают главных героев, оставляя при этом только один фон.
Подписчикам приходится устраивать жаркие дебаты в комментариях и угадывать изображения по минимальным деталям. Кроме того, там же в комментариях они устраивают собственные
Екатерина Гура