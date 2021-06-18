12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии испугались нашествия жуков-носорогов
Всем местным пальмам угрожает гибель.
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Фермеры Австралии опасаются нашествия кокосовых
Oryctes rhinoceros обитает в Бангладеш, Камбодже, Китае, Индонезии, Лаосе, Малайзии, Мьянме, Пакистане, на Филиппинских островах,
Долгое время с этими вредителями боролись биологическими методами. В 1970-х годах ученые из Австралии и других стран обнаружили, что поражающий этих жуков вирус из Малайзии может успешно останавливать рост их популяции. Однако спустя 50 лет ученые забили тревогу: за прошедшее время
Вредитель уже нанес удар по сельхозугодьям на Вануату, Фиджи и Соломоновых островах, причинив серьезный ущерб экономике. Сейчас он вплотную подобрался к Австралии.
Распространение вредителя в тихоокеанском регионе — лишь вопрос времени, уверены ученые. Под угрозой окажутся все финиковые, кокосовые, масличные и декоративные пальмы.
Анна Лысенко
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