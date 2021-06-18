Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 июняПоследняя битва Наполеона, первая масштабная авиакатастрофа и другие памятные события, которые произошли 18 июня в разные годы
Фоторепортажи
7Как выглядит вилла La Grange, где пройдет встреча Путина и Байдена
10Топ-10 усадеб русских классиков
12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии испугались нашествия жуков-носорогов

Всем местным пальмам угрожает гибель.

Фермеры Австралии опасаются нашествия кокосовых жуков-носорогов (Oryctes rhinoceros), которые являются одними из самых серьезных вредителей кокосовых и других видов пальм.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Воронежцы сообщили в соцсетях о нашествии жуков-оленей

Oryctes rhinoceros обитает в Бангладеш, Камбодже, Китае, Индонезии, Лаосе, Малайзии, Мьянме, Пакистане, на Филиппинских островах, Шри-Ланке и в других странах Азии. Жук повреждает листья пальм, особенно молодых. При этом поражается точка роста растения, и оно погибает полностью.

Долгое время с этими вредителями боролись биологическими методами. В 1970-х годах ученые из Австралии и других стран обнаружили, что поражающий этих жуков вирус из Малайзии может успешно останавливать рост их популяции. Однако спустя 50 лет ученые забили тревогу: за прошедшее время жуки-носороги выработали устойчивость к вирусу, сообщает Daily Mail.

Вредитель уже нанес удар по сельхозугодьям на Вануату, Фиджи и Соломоновых островах, причинив серьезный ущерб экономике. Сейчас он вплотную подобрался к Австралии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Распространение вредителя в тихоокеанском регионе — лишь вопрос времени, уверены ученые. Под угрозой окажутся все финиковые, кокосовые, масличные и декоративные пальмы.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
В Москве установлен абсолютный рекорд по числу заражений COVID
В Ялте ввели режим ЧС из-за подтоплений
Финалу чемпионата Европы по футболу грозит перенос
Собянин продлил коронавирусные ограничения до 29 июня
Фестиваль «Дикая мята» отменили за несколько часов до открытия
Путин наложил вето на пакет законов об ответственности за фейки
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Здоровье
Отсутствие симптомов не спасает от «долгого ковида» Новые проблемы со здоровьем появляются у каждого пятого пациента, возможно, даже не подозревающего, что он перенес инфекцию.
Горячие темы на Авто
Допрыгались 167
Социализм подкрался незаметно. 167
А как же запад и юг? 147
Предвыборная!!! 134
Новости партнеров
Сообщи, что нужно тебе для достойной жизни в России
Это важно для каждого россиянина. Удели пару минут простому опросу
Всероссийский опрос: как сделать жизнь россиян комфортнее
Не оставайся в стороне: твой голос поможет России
Дети
«Мадонна с младенцем»: Джанабаева показала, как кормит дочь грудью Певица в апреле стала многодетной матерью
Леди
Сергей Жигунов с молодой женой покорил Ай-Петри Супруга актера показала редкий романтичный кадр с ним
Новости партнеров
Как понять, что переболел COVID бессимптомно: 7 признаков
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Женщина приютила пухлую кошку без хвоста. Утром оказалось, что это не кошка
Угроза Земле из космоса становится всё более явной
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь