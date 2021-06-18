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12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пес из США спас из озера олененка и растрогал Сеть

Малыш подружился со своим спасителем.

6-летний пес по кличке Харли из США стал знаменитостью в соцсетях после того, как спас из озера крошечного олененка.

Собака породы голдендудль (помесь пуделя и золотистого ретривера) живет на берегу озера вместе со своими хозяевами — Ральфом и Патрисией Дорнами, бывшими военнослужащими. Харли тоже «служил» — он несколько лет работал собакой-терапевтом с детьми и пожилыми людьми.

Очевидно, привычка Харли заботиться о других никуда не делась, говорят его хозяева. Пес гулял за домом на берегу озера и услышал блеяние тонущего олененка. Он бросился в воду, подхватил малыша и помог ему выплыть на берег. Харли не отходил от олененка ни на шаг, вылизывал его и проверял, все ли в порядке.

Когда олененок обсох и убежал в лес, Харли вернулся в дом. Но на следующее утро собака стала метаться по дому и выглядывать в окна. Как только хозяева выпустили пса на улицу, он побежал к деревьям в поисках своего нового друга. К удивлению Дорнов, олененок вскоре прибежал к своему спасителю и приветливо помахал хвостом. Убедившись, что малыш в порядке, Харли успокоился.

Видео и фото спасения олененка хозяева Харли разместили в соцсетях. Публикация мгновенно стала вирусной — ею поделились уже 257 тысяч раз. Многие комментаторы написали слова благодарности собаке. «Мы были поражены, — отметила Патрисия журналистам. — Мы понятия не имели, что история вызовет такой отклик».

Анна Лысенко

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