12:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Топ-10 самых популярных в мире мест для селфи (фото)
Подборка самых фотографируемых мест к Международному дню селфи
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21 июня в мире отмечается Международный день селфи. Хоть автопортреты известны еще с давних времен, селфи получили широкое распространение лишь десятилетие назад благодаря доступности смартфонов и развитию социальных сетей. В честь этого праздника мы собрали для вас самые популярные места в мире, где люди чаще всего делают селфи.
Лондон, Великобритания
Несмотря на популярность и доступность «райских» курортов, по статистике больше всего селфи люди делают в столице Великобритании Лондоне. Чаще всего туристы (да и местные жители) делают селфи на фоне Биг-Бена и Букингемского дворца. Популярным местом также является кабинка большого колеса обозрения — Лондонский глаз.
Париж, Франция
Еще одна европейская столица находится на вершине рейтинга самых популярных селфи-направлений. Париж по традиции привлекает влюбленные пары, которые делают совместные селфи на фоне Эйфелевой башни. Еще одним популярным местом для селфи здесь является Парижский Диснейлэнд, снимки из которого можно в больших количествах найти в соцсетях.
Дубай, ОАЭ
Дубай с его футуристической архитектурой занимает лидирующие позиции в списке самых фотографируемых городов мира. Самым популярным фоном для селфи здесь служит небоскреб Бурдж-Халифа, который на сегодняшний день является самым высоким зданием в мире. Туристы любят делать снимки как на фоне небоскреба, так и с его смотровой площадки, откуда открывается невероятный вид на город.
Нью-Йорк и Лос-Анджелес, США
В списке самых популярных мест для селфи находятся сразу два американских города, кардинально отличающихся друг от друга как по архитектуре, так и по общей атмосфере. В Нью-Йорке самым любимым фоном для фото служат Таймс-сквер и Эмпайр-стейт-билдинг, а вот в Лос-Анджелесе туристы чаще всего фотографируются на фоне знаменитого знака HOLLYWOOD, расположенного на Голливудских холмах.
Каппадокия, Турция
Не город, а целый регион в Турции попал в рейтинг самых популярных мест для селфи. Каппадокия, расположенная в центральной части страны, известна прежде всего благодаря национальному парку Гёреме, с большим монастырским комплексом, над которым можно полетать на большом воздушном шаре. Снимки с красочными шарами и видами с высоты птичьего полета всегда набирают огромное количество лайков в соцсетях.
Рим, Италия
Снимки на фоне Колизея — одни из самых популярных в соцсетях. Кстати, туристы предпочитают фотографироваться на фоне древнего сооружения, а не внутри него.
На втором месте после Колизея среди итальянских достопримечательностей идет Пизанская башня, расположенная в городе Пиза.
Мачу-Пикчу, Перу
Древний город цивилизации инков, расположенный в Андах на территории Перу, уже много лет входит в число самых популярных направлений для путешествий, а снимки на фоне этого нового чуда света все больше и больше наполняют социальные сети. Кстати, Мачу-Пикчу — самое фотографируемое место не только в Перу, но и во всей Латинской Америке. С большим отрывом от него идет статуя Христа-Искупителя в Бразилии, селфи на фоне которой также довольно популярны.
Барселона, Испания
Барселона считается не только самым туристическим городом Испании, но и одним из самых популярных городов для путешествий во всей Европе. Здесь есть огромное количество различных узнаваемых локаций для селфи, но самым любимым у туристов все-таки является гигантский собор Саграда Фамилия. Селфи на фоне Саграды Фамилии — это настоящая классика трэвел-фотографии.
Великая Китайская стена, Китай
Крупнейший памятник архитектуры в мире растянулся почти на девять тысяч километров на территории нескольких провинций. Великая Китайская стена настолько популярна, что ее фотографируют все и всегда. Это самый популярный объект на территории страны как среди местных (внутренних) туристов, так и среди иностранцев. Селфи на разных участках стены всегда пользуются популярностью в соцсетях.
Сидней, Австралия
Крупнейший город Австралии также входит в число самых популярных направлений для туристов с камерой. Однако из всех местных достопримечательностей, лишь одно место является самым фотографируемым — это, конечно же, здание Сиднейского оперного театра. Театр с трех сторон окружен водой, поэтому фотографироваться на его фоне и без толп туристов — не самая сложная задача.
Екатерина Гура