18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бывшая сотрудница отеля назвала опасные ошибки постояльцев
К некоторым ее советам стоит прислушаться.
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Пользователи соцсетей распространяют ролики, в которых бывшая сотрудница отеля делится советами о том, что не следует делать в гостиничном номере.
В первом ролике Джанесса Ричард из США советует туристам не ложиться на покрывало на кровати, так как в большинстве отелей их стирают в лучшем случае раз в год. «Первое, что вы хотите сделать, войдя в номер, это прилечь. Не ложитесь на покрывало, снимите его!» — говорит женщина.
Второй совет Ричард дала насчет стаканов в номерах. «Я бы не рекомендовала вам пить из этих стаканов, потому что их часто не меняют между гостями, если они выглядят чистыми», — рассказала она.
Еще в одном ролике Джанесса посоветовала всегда надевать в номере тапочки или носки. Хотя ковры в комнатах регулярно пылесосят, они «очень редко» подвергаются глубокой чистке или стирке, объяснила она.
Джанесса отметила, что ее советы основаны на опыте работы в нескольких американских отелях. Они не обязательно распространяются на все другие отели.
Анна Лысенко