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12:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

На свалке в Германии нашли две картины мастеров XVII века

Одну из них написал ученик Рембрандта.

На свалке в Германии обнаружили два портрета XVII века, созданные голландским живописцем Самюэлом ван Хогстратеном и мастером из Италии Пьетро Беллотти.

О необычной находке сообщила германская полиция.

Как оказалось, полотна обнаружил в мусорном контейнере 64-летний мужчина, когда остановился в зоне отдыха рядом с автобаном недалеко от города Оренбах. Позже он отвез находку в полицейский участок в Кельне.

Предварительная оценка искусствоведа показала, что обе картины являются оригиналами. Одна из них — это автопортрет улыбающегося художника Беллотти из Венеции, рисовавшего для кардинала Мазарини. Он был создан в 1665 году. Второе полотно — это портрет мальчика кисти Хогстратена, ученика Рембрандта. Точная дата написания работы не известна.

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