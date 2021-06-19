На свалке в Германии нашли две картины мастеров XVII века

На свалке в Германии обнаружили два портрета XVII века, созданные голландским живописцем Самюэлом ван Хогстратеном и мастером из Италии Пьетро Беллотти.
О необычной находке сообщила германская полиция.
Как оказалось, полотна обнаружил в мусорном контейнере 64-летний мужчина, когда остановился в зоне отдыха рядом с автобаном недалеко от города Оренбах. Позже он отвез находку в полицейский участок в Кельне.
Предварительная оценка искусствоведа показала, что обе картины являются оригиналами. Одна из них — это автопортрет улыбающегося художника Беллотти из Венеции, рисовавшего для кардинала Мазарини. Он был создан в 1665 году. Второе полотно — это портрет мальчика кисти Хогстратена, ученика Рембрандта. Точная дата написания работы не известна.