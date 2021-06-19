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14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка связала себе свадебное платье за 9 месяцев (видео)

И покорила соцсети.

Невеста из Нью-Йорка по имени Эстер Эндрюс решила, что выбирать свадебное платье в салоне — банальная затея, и решила связать его своими руками.

Девушка потратила 9 месяцев и почти 7 км белой мохеровой пряжи, чтобы создать шедевр с оборками, воланами и крошечными декоративными помидорами вместо традиционных цветов и бантиков.

@estherandrewsbridal

I hand knit my wedding dress on my commute to work ##handknitteddress ##knittingtiktok ##spacewedding ##diyweddingdress ##fyo

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Эндрюс вязала платье по собственноручно созданной выкройке. Девушка — дизайнер одежды и любит работать с трикотажем. Эстер опубликовала в соцсетях видео, в котором вяжет рукава и оборки платья в нью-йоркском метро по дороге на работу.

Хотя затея отняла у нее немало нервов и сил, Эндрюс рассказала, что ни о чем не жалеет. «Я всегда буду дорожить этим платьем и временем, которое ушло на его изготовление», — написала она.

Платье — не единственный наряд, над которым трудилась девушка, готовясь к свадьбе. Эндрюс также сшила костюм космонавта жениху для тематической свадебной вечеринки.

С момента публикации ролика в соцсетях его посмотрели почти 500 тысяч человек. «Ошеломляюще», — написал один из комментаторов. «Самая креативная американская свадьба, которую я видела», — добавила одна из пользовательниц. «Это очень мило, с творческим подходом и весело», — прокомментировал подписчик.

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