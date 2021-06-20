14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи сделали ряд открытий под строящейся дорогой «Москва-Казань»
Самые древние находки относятся к мезолиту.
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Зона строительства скоростной автомобильной дороги М12 — «Москва — Нижний Новгород — Казань» оказалась местом важных археологических находок.
Здесь уже обнаружили более чем два десятка памятников археологии различных периодов — от эпохи камня до Нового времени, сообщает Институт археологии РАН. Среди находок — древние поселения, керамика, украшения, оружие, орудия труда и многое другое.
Дорога «Москва-Казань» проектируется как часть магистрали, связывающей Москву и Западный Китай. Осенью 2020 года археологи завершили разведку в зоне строительства, а в мае 2021 года приступили к раскопкам.
Одно из крупнейших открытий было сделано под Муромом. Здесь найдены два средневековых селища — Катышево 1 и Чаадаево 5. В Чаадаево 5 открыты хорошо сохранившиеся усадебные комплексы
«Присутствие на селище предметов, связанных с письменностью, снаряжения всадника и престижных украшений указывает, что среди обитателей поселения были лица высокого статуса, муромская знать XII века», — говорят археологи.
Округа Мурома была центром расселения
В Нижегородской области археологи обнаружили поселения эпохи мезолита, бронзы, железного века и собрали обширную «коллекцию» древней керамики.
Всего Институту нужно будет выполнить работы на протяжении почти 500 км — от Владимира до Канаша в Чувашской Республике.
Анна Лысенко