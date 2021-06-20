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14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи сделали ряд открытий под строящейся дорогой «Москва-Казань»

Самые древние находки относятся к мезолиту.

Источник: Институт археологии РАН

Зона строительства скоростной автомобильной дороги М12 — «Москва — Нижний Новгород — Казань» оказалась местом важных археологических находок.

Здесь уже обнаружили более чем два десятка памятников археологии различных периодов — от эпохи камня до Нового времени, сообщает Институт археологии РАН. Среди находок — древние поселения, керамика, украшения, оружие, орудия труда и многое другое.

Дорога «Москва-Казань» проектируется как часть магистрали, связывающей Москву и Западный Китай. Осенью 2020 года археологи завершили разведку в зоне строительства, а в мае 2021 года приступили к раскопкам.

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Одно из крупнейших открытий было сделано под Муромом. Здесь найдены два средневековых селища — Катышево 1 и Чаадаево 5. В Чаадаево 5 открыты хорошо сохранившиеся усадебные комплексы XII—XIII веков с остатками построек, печей и частокольных оград. Среди самых интересных находок — женские украшения, в том числе серебряное височное кольцо с бусинами, украшенными зернью, и зооморфные подвески: «смоленский конек» и «костромская уточка».

«Присутствие на селище предметов, связанных с письменностью, снаряжения всадника и престижных украшений указывает, что среди обитателей поселения были лица высокого статуса, муромская знать XII века», — говорят археологи.

Источник: Институт археологии РАН

Округа Мурома была центром расселения финно-угорского племени мурома, которое проживало на этих территориях с VII по конец XI века. После прихода сюда древнерусского населения она стала территориальным ядром Муромского княжества.

В Нижегородской области археологи обнаружили поселения эпохи мезолита, бронзы, железного века и собрали обширную «коллекцию» древней керамики.

Всего Институту нужно будет выполнить работы на протяжении почти 500 км — от Владимира до Канаша в Чувашской Республике.

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