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18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Акцию Памяти к 80-летию со дня начала войны покажут в четыре часа утра

22 июня в 4 утра в эфире сразу двух телеканалов — «Россия» и «Россия 24», трtх радиостанций — «Маяк», «Радио России», Вести FM и на платформе СМОТРИМ в прямой трансляции пройдет акция Памяти, посвященная 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

«Именно в этот день и час 80 лет назад на нашу землю напали вооруженные до зубов войска гитлеровской Германии, перед которыми до того пала уже вся Европа. Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для нашего народа. И в этот день мы по традиции отдаем дань памяти великому поколению победителей — нашим героям, которые ради победы жертвовали самым дорогим — жизнью», — подчеркивает пресс-служба телеканала «Россия 1».

На «Парящем мосту» у парка «Зарядье» под открытым небом прозвучит «Реквием» композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, актеров разных поколений и прославленных на весь мир музыкантов.

В акции Памяти примут участие Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров, Александр Петров, Марина Неелова, Ильдар Абдразаков, Вадим Репин, Вита Корниенко, Иван Бессонов, Тимофей Яхнов и Александр Рублёв. Ведущие — Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

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