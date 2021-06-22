14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астрономы: к центру Солнечной системы летит мегакомета
Она достигнет перигелия через 10 лет.
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Астрономы открыли, возможно, самый крупный объект Облака Оорта из
7 января 2031 года этот объект, получивший название 2014 UN271, достигнет перигелия — ближайшей к Солнцу точки своей орбиты, которая находится недалеко от Сатурна. Тогда ученые смогут рассмотреть загадочный объект подробнее, сообщает NewScientist.
По примерным оценкам, размер потенциальной мегакометы может достигать 370 км. Для сравнения, диаметр карликовой планеты Цереры составляет 950 км.
Достигнув перигелия, 2014 UN271 снова начнет удаляться. Орбита этого объекта проходит между внутренней Солнечной системой и облаком Оорта. Полный оборот по ней занимает у него 612 190 лет.
2014 UN271 открыли благодаря данным Dark Energy Survey — астрономическому обзору, целью которого являлось изучение динамики расширения Вселенной. Наблюдения проводились при помощи телескопа имени Виктора Бланко, расположенного в Межамериканской обсерватории Серро Тололо (CTIO) в Чили.
Анна Лысенко
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