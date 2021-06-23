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18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женщина остановила прожорливую белку с помощью вазелина (видео)

Видео со зверьком стало вирусным в соцсетях.

64-летняя Салли Стрэникс из Великобритании круглый год подкармливает в своем саду птиц. Но с недавних пор ее пернатых друзей стала объедать прожорливая белка. Сколько бы Салли не оставила семечек и орешков в кормушке, белка съедала или уносила все.

Тогда Стрэникс, живущая в городе Ипсвич, изобрела лайфхак, который помог ей остановить пушистого вора. Женщина намазала вазелином столб, на котором закреплена кормушка, и белка проиграла битву со скользкой поверхностью.

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«Я думаю, что это очень молодая белка, потому что она довольно маленькая. Более крупные, кажется, знают, как подпрыгнуть к кормушке, а эта взбирается на столб», — рассказала Салли журналистам.

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