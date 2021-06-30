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«Достижение Китая»: как Huawei стал лидером рынка

Компания Huawei является одним из крупнейших производителей гаджетов наряду с Apple и Samsung и постепенно расширяет свое влияние по всему миру. С чего началась история телекоммуникационного гиганта, как он развивался и какие продукты обеспечили успех компании в индустрии — читайте в нашем материале.

Как появилась компания?

Компания Huawei (переводится как «достижение Китая») была основана в 1987 году Жэнем Чжэнфэем — инженером, который до этого работал по специальности в китайской армии.

В 1983 году правительство страны приняло решение расформировать инженерный корпус. Чжэнфэй уволился из армии и какое-то время работал в нефтяной компании в Шеньчжэне.

В 1987 году местное правительство выпустило указ, согласно которому физические лица могли создавать частные компании в сфере высоких технологий. И в том же году 43-летний Жэнь Чжэнфэй создал Huawei Technologies с уставным капиталом в 21 тысячу юаней (по курсу того года — около 6 тысяч долларов).

Чем Huawei занимался в начале своего существования?

На начальном этапе развития компания занималась перепродажей автоматических телефонных станций, которые закупали в Гонконге. Это был лишь старт для развития Huawei. Как Жэнь Чжэнфэй отмечал позже, он никогда не рассматривал перепродажу как постоянную бизнес-модель. Ему не нравилось засилье иностранных компаний в телекоммуникационном бизнесе КНР, и потому он мечтал построить отечественный бренд, который станет для них реальным конкурентом.

Что стало первым серьезным успехом компании?

Через три года после основания персонал компании увеличился до 500 человек, и она приступила к собственным исследованиям, направленным на улучшение качества передачи сигнала.

В 1993 году благодаря собственным разработкам в Huawei создали коммутатор C&C08 — прорывное оборудование, способное обслуживать до 10 тысяч устройств, подключенных к сети. Устройство сразу привлекло к себе внимание, так как стало самым мощным в то время в Китае.

Выпуск С&С08 помог компании получить выгодный договор на развертывание телефонной сети. Huawei начала поставлять оборудование в небольшие китайские города и сельские районы и стала широко распространяться по стране.

А еще благодаря коммутатору C&C08 Huawei заключил контракт с Национально-освободительной армией Китая, который в дальнейшем привлек внимание государства, а корпорация заявила о себе как о лидере на китайском рынке в сфере телекоммуникационных технологий. Это стало началом расцвета компании Huawei, которая в тот период увеличила продажи до 1,5 млрд юаней.

Как Huawei завоевал доверие клиентов?

Huawei все больше стали доверять клиенты благодаря новаторскому для того времени подходу — при возникновении неполадок сотрудники компании обязаны были сразу же выехать на место «происшествия» и как можно быстрее их устранить. Кстати, по такому принципу компания работает до сих пор.

Когда компания вышла на зарубежные рынки?

В 1997 году Жэнь Чжэнфэй решил завоевать рынок высоких технологий в других странах вместо того, чтоб монополизировать китайский. В 1999 году открылся первый исследовательский центр в Гонконге, занимающийся исследованием и разработкой телекоммуникационного ПО. В 2000 году появился инновационный центр в Швеции, а в 2001-м — сразу четыре центра в США. Прибыль компании на иностранных рынках стала достигать $552 млн.

В 2008 году открылось представительство Huawei в австралийском Сиднее.

В 2010 году в Huawei Technologies было уже 8 региональных представительств, 100 филиалов по всему миру и 20 научно-исследовательских центров в США и странах Азии и Европы.

Для сравнения: если в 1990 году в компании работало всего 500 человек, то в 2020-м число сотрудников достигло более 190 тысяч.

Когда компания Huawei начала работать на российском рынке?

Примечательно, что именно с России начался выход компании на международный рынок: офис в Уфе, открывшийся в 1997 году, стал первым представительством Huawei за пределами Китая.

Когда в Huawei начали выпускать ноутбуки?

Компания ворвалась на мировой рынок ноутбуков в 2016 году. До этого она была известна как телекоммуникационный гигант и производитель смартфонов.

Для создания ноутбуков в Huawei решили использовать свои смартфонные наработки.

Результатом стал первый ноутбук компании из линейки MateBook. В отличие от остальных ноутбуков на рынке, он был мощным и при этом небольшим и легким. А еще его выгодно выделяла функция разблокировки отпечатком пальца.

В Huawei поняли, что теперь людям недостаточно просто компактного и быстрого девайса. Его должно быть удобно и легко сопрягать с другими гаджетами. Для этого в компании разработали функцию мгновенной передачи файлов в один клик. Так появилась Huawei OneHop.

За пять лет Huawei привнесла на рынок немало революционных изменений. Например, компания встроила сканер отпечатка пальца в кнопку питания, в результате чего время включения ноутбука сократилось до 7−10 секунд. Еще одним решением от Huawei стало изменение размера экрана. По аналогии со смартфонами компания сначала представила экран с тонкой рамой, а затем стала использовать сенсорный дисплей.

Благодаря инновационному подходу к созданию ноутбуков за пять лет в этом бизнесе компании удалось подняться до второго места в Китае.

Успеха компания добилась и за пределами родной страны — так, в 2020 году два ноутбука от Huawei (MateBook D 14 и MateBook D 15) вошли в пятерку самых продаваемых в России.

В 2021 году компания решила закрепить свой успех на рынке, представив новые флагманские MateBook 14 и обновленную версию MateBook X Pro 2021. Обе модели получили процессоры Intel® Core™ 11-го поколения, сенсорные экраны FullView с узкими рамками и полезной площадью до 91%, инновационные системы охлаждения, а также обновленную функцию Huawei Share, которая упрощает работу с несколькими устройствами одновременно и позволяет ноутбукам обмениваться информацией со смартфонами.

Huawei MateBook 14 представлен в цвете «космический серый» и доступен в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании. А Huawei MateBook X Pro будет представлен только в официальных магазинах и доступен в двух цветах: «космический серый» и «изумрудно-зеленый».

Предварительный заказ в России на новые ноутбуки Huawei MateBook 14 и Huawei MateBook X Pro стартовал 8 июня этого года.

А что еще производит Huawei?

Технологический гигант изготавливает не только ноутбуки и компьютерную технику, но и смартфоны, наушники, умные экраны, смарт-часы, умные колонки, умные очки и многое другое.

Кто владеет Huawei?

Huawei — это частная компания, полностью принадлежащая ее сотрудникам. Схема владения акциями сотрудников, в которой участвуют 104 572 человека, реализуется через Union of Huawei Investment & Holding Co., Ltd.

Участвовать в ней могут только сотрудники Huawei. Никакие государственные учреждения или сторонние организации не владеют акциями компании.

Какова выручка компании?

Финансовые показатели Huawei растут с каждым годом. Так, в 2016 году выручка компании достигла $75,103 млрд, было продано 139 млн смартфонов. В 2018 году выручка составила $107 млрд, и было продано более 200 млн смартфонов по всему миру.

А еще через два года, в 2020-м, выручка от продаж составила $136,7 млрд, а чистая прибыль достигла $9,9 млрд, превысив показатели предыдущего года на 3,2%.

Чем сейчас занимается компания?

Сейчас Huawei является ведущим глобальным поставщиком ИКТ-инфраструктуры и интеллектуальных устройств.

На ее благо трудится более 194 тысяч сотрудников в более чем 170 странах и регионах.

Компания предоставляет цифровые технологии более трем миллиардам человек по всему миру.

На данный момент Huawei — один из наиболее инновационных брендов мира. Компания каждый год внедряет огромное количество новинок, обеспечивая огромную часть населения планеты качественной связью, высокоскоростным интернетом и передовыми гаджетами.

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