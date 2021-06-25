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11:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

На МКС сделали завораживающий снимок Земли

Невероятно красиво.

Источник: NASA

Астронавты Международной космической станции сделали впечатляющий фотопортрет нашей планеты, пока МКС пролетала над Индийским океаном.

На снимке Земля видна под углом, а золотистые лучи солнца красиво отражаются в воде.

МКС делает один облет Земли за 90 минут со скоростью 7,66 километров в секунду. Она пролетает на высоте 407,3 километра.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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