11:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
На МКС сделали завораживающий снимок Земли
Невероятно красиво.
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Астронавты Международной космической станции сделали впечатляющий фотопортрет нашей планеты, пока МКС пролетала над Индийским океаном.
На снимке Земля видна под углом, а золотистые лучи солнца красиво отражаются в воде.
МКС делает один облет Земли за 90 минут со скоростью 7,66 километров в секунду. Она пролетает на высоте 407,3 километра.
Анна Лысенко
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