17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдено последнее «убежище» похожего на пальцы гриба
Экзотический экземпляр находится на грани полного исчезновения.
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Чрезвычайно редкий гриб Hypocreopsis amplectens, похожий на человеческие пальцы, находится под угрозой исчезновения. Но ученым все же удалось обнаружить место, где этот удивительный вид все еще цепляется за жизнь, сообщает Science Alert.
Странный гриб был обнаружен относительно недавно — в 1992 году. В то время он был распространен в Австралии, Новой Зеландии и на некоторых островах поблизости. Hypocreopsis amplectens обитает на ветвях тонкосемянника, чайного дерева и банксии, образуя
За прошедшие годы ареал распространения Hypocreopsis amplectens очень сократился — гриб практически исчез. Причина этого — частые пожары в Австралии, а гриб не селится на ветках, которые обгорали даже несколько десятков лет назад.
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Анна Лысенко
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