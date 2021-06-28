12:18 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Волонтеры устроили 19-летнему коту вечеринку в честь дня рождения — и этим помогли ему найти новый дом
Прежнего хозяина кота забрали в дом престарелых, и он не смог взять с собой питомца.
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Пару недель назад в приют Cincinnati Animal CARE в США попал метис персидского кота по имени Сэмми. Коту, как узнали сотрудники приюта,
Не многим кошкам понравилось бы столько внимания к себе, но Сэмми был просто в восторге. «Он потрясающе милый, — говорили в приюте в тот день. — Любит обниматься, любит класть на тебя голову — и сегодня обратил все внимание на себя».
Фотографии с праздника быстро завирусились в Facebook и TikTok. Волонтеры рассказали, что прежний хозяин Сэмми не по своей воле отказался от питомца: мужчине пришлось переехать в дом престарелых и он не смог взять его с собой. Зато благодаря волонтерам Сэмми смог найти себе новых владельцев уже на следующий день после вечеринки.
В приюте надеются, что эта история вдохновит других людей на «усыновление» пожилых кошек и собак.