Ученые из Новой Зеландии придумали необычное устройство для похудения

Исследователи из Отагского университета Новой Зеландии разработали необычное устройство для похудения, которое в буквальном смысле закрывает рот на замок. Девайс под названием DentalSlim Diet Control представляет собой несколько металлических зажимов с магнитами и изготавливается индивидуально под конкретного человека.
Устройство крепится дантистом на зубы худеющего, и, когда магниты притягиваются, человек с устройством может открыть рот только на два миллиметра, что позволяет говорить, дышать, пить напитки или есть жидкую пищу, но значительно затрудняет употребление обычной еды. В случае необходимости снять устройство можно самостоятельно с помощью специального ключа.
Разработчики называют свое изобретение «первым в мире устройством для похудения» и сообщают, что оно не предназначено для длительного использования, а в первую очередь служит для людей, которым нужно быстро сбросить вес перед медицинскими операциями.
Устройство уже протестировали на добровольцах, которые за две недели в среднем похудели на 6,3 кг.
Заместитель вице-канцлера Отагского университета, профессор Пол Брантон, называет девайс «эффективным, безопасным и доступным инструментом для людей, борющихся с ожирением». По его словам, устройство поможет не только сократить количество потреблемой пищи, но и сформировать правильные пищевые привычки. Однако пользователи соцсетей изобретение новозеландских ученых не одобрили. Девайс для похудения сравнили с орудием пыток и назвали унизительным устройством, пишет Vice.