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19:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стая енотов захватила жилище студентки из США (фото)

Животные попали в дом через дыру в крыше.

Студентка Университета Флориды по имени Хэйли Илифф вернулась домой после недельной поездки в Нью-Йорк и обнаружила у себя в комнате нелегальную вечеринку енотов. Оказалось, что через дыру в крыше к ней сначала спустилась мама-енот, а затем и четверо ее детей-подростков.

Сколько животные провели в комнате — неизвестно, но беспорядок они навели огромный. Еноты буквально разгромили все, что встретилось на их пути.

Как только девушка обнаружила непрошеных гостей, то тут же позвонила в службу контроля за дикими животными. Пока специалисты ехали на вызов, Хэйли снимала енотов и разрушения на фото и видео и публиковала все в Twitter.

Девушка уточнила, что всех пятерых гостей забрали в специальный центр, после осмотра их выпустят в дикую природу. Илифф отметила, что еще не подсчитала ущерб от такой внезапной вечеринки, но, судя по всему, ей придется хорошо потратиться на ремонт и новые вещи.

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