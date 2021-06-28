Стая енотов захватила жилище студентки из США (фото)

Студентка Университета Флориды по имени Хэйли Илифф вернулась домой после недельной поездки в Нью-Йорк и обнаружила у себя в комнате нелегальную вечеринку енотов. Оказалось, что через дыру в крыше к ней сначала спустилась мама-енот, а затем и четверо ее детей-подростков.
Сколько животные провели в комнате — неизвестно, но беспорядок они навели огромный. Еноты буквально разгромили все, что встретилось на их пути.
Как только девушка обнаружила непрошеных гостей, то тут же позвонила в службу контроля за дикими животными. Пока специалисты ехали на вызов, Хэйли снимала енотов и разрушения на фото и видео и публиковала все в Twitter.
Девушка уточнила, что всех пятерых гостей забрали в специальный центр, после осмотра их выпустят в дикую природу. Илифф отметила, что еще не подсчитала ущерб от такой внезапной вечеринки, но, судя по всему, ей придется хорошо потратиться на ремонт и новые вещи.