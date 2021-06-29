09:24 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
В Новосибирске коту, обморозившему лапы, сделали 3D-протезы
Две его лапы уже ампутировали, еще две удалят позже.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В Центре реабилитации животных УрГАУ в Екатеринбурге коту по имени Бискотти примерили напечатанные на 3D-принтере протезы лап.
Бискотти нашли в сугробе еще в феврале. Кот долго пролежал в снегу, в результате чего получил сильное обморожение всех лап и ушей. Врачи пытались спасти конечности животного, однако
К счастью, местная лаборатория 3DLab, которая специализируется на моделировании и печати медицинских принадлежностей, согласилась изготовить для Бискотти пару искусственных конечностей. «Мы сняли мерки, спроектировали 3D-модель протеза — внешнего корпуса и внутренней подкладки (носочка), которая будет непосредственно контактировать с поверхностью лапы. Согласовали конструкцию, напечатали, примерили, учли несколько моментов и подготовили финальный вариант протеза», — сказал руководитель компании Дмитрий Заикин.
По словам ветеринаров, сейчас кот чувствует себя хорошо. Он не страдает от отсутствия конечностей и постепенно возвращается к обычной кошачьей жизни. Надеемся, скоро он вновь сможет ходить — пусть и на искусственных лапках!