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09:24 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

В Новосибирске коту, обморозившему лапы, сделали 3D-протезы

Две его лапы уже ампутировали, еще две удалят позже.

В Центре реабилитации животных УрГАУ в Екатеринбурге коту по имени Бискотти примерили напечатанные на 3D-принтере протезы лап.

Бискотти нашли в сугробе еще в феврале. Кот долго пролежал в снегу, в результате чего получил сильное обморожение всех лап и ушей. Врачи пытались спасти конечности животного, однако из-за отсутствия чувствительности две лапы пришлось ампутировать сразу, еще две предстоит удалить позже.

К счастью, местная лаборатория 3DLab, которая специализируется на моделировании и печати медицинских принадлежностей, согласилась изготовить для Бискотти пару искусственных конечностей. «Мы сняли мерки, спроектировали 3D-модель протеза — внешнего корпуса и внутренней подкладки (носочка), которая будет непосредственно контактировать с поверхностью лапы. Согласовали конструкцию, напечатали, примерили, учли несколько моментов и подготовили финальный вариант протеза», — сказал руководитель компании Дмитрий Заикин.

По словам ветеринаров, сейчас кот чувствует себя хорошо. Он не страдает от отсутствия конечностей и постепенно возвращается к обычной кошачьей жизни. Надеемся, скоро он вновь сможет ходить — пусть и на искусственных лапках!

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