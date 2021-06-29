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11:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Греции нашли украденную картину Пабло Пикассо

Ее похитили из Национальной галереи Афин девять лет назад

Источник: Greek Police

Греческая полиция обнаружила на складе в городе Кератея три дорогостоящих картины, которые были похищены в 2012 году из Национальной галереи Афин. Одна из этих картин — «Голова женщины» — была написана Пабло Пикассо в 1939 году. Она оценивается в 20 миллионов евро.

Сообщается, что в 2012 году преступники всего за несколько минут смогли вынести из галереи три полотна, среди которых была «Голова женщины» Пикассо и «Мельница» Пита Мондриана. Это преступление называли «кражей века».

По подозрению в краже полиция уже задержала 49-летнего мужчину. Предполагается, что он не смог вывезти картины за границу, чтобы продать их на черном рынке, и именно благодаря этому полиция вышла на след произведений, сообщает местное издание The TOC.

Екатерина Гура

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