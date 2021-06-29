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19:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

В честь дня рождения Илона Маска в Нью-Йорке установили его бронзовую статую

Купить ее может любой желающий.

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Новость
Илону Маску — 50 лет. Собрали все его проекты — от Tesla до чипа для мозга

Инвестиционная платформа Public.com в честь 50-летия Илона Маска, которое предприниматель отмечал 28 июня, создала его статую в полный рост и установила на Манхэттене.

Скульптура выполнена из полиэфирной смолы и покрыта бронзой, а за образец создатели взяли фото радостного Маска после запуска одной из его ракет.

Сообщается, что статуя пробудет на Манхэттене лишь пять дней, а потом отправится к своему покупателю — создатели выставили ее на интернет-аукцион и всего за один день размер ставки достиг двух тысяч долларов. Все средства от продажи бронзового Илона Маска Public.com пообещала пожертвовать инвестиционной школе.

Кроме статуи Маска в полный рост, были изготовлены и мини-версии размером всего в 35 сантиметров. Сто миниатюрных Масков бесплатно разыгрываются среди всех желающих.

Можете любить его или ненавидеть, Илону Маску сегодня исполняется 50 лет. Мы разыгрываем сто статуй с мини-Илоном. Только вы решаете, что сделать со своей копией. Делайте ретвит, чтобы выиграть.
И поскольку амбиции (и, возможно, эго) Илона определенно не миниатюрны, мы поставили его статую в натуральную величину на 14-й улице Хай-Лайн в Нью-Йорке. Приходите поздороваться.

Пользователи соцсетей отнеслись к скульптурам неоднозначно. Некоторые оценили креатив и юмор создателей и загорелись желанием заполучить себе мини-копию. А вот другие, напротив, были недовольны таким почестям. Кроме того, далеко не всем понравились исполнение скульптуры. Некоторые сравнили бронзового Маска с мемной скульптурой Криштиану Роналду, установленной в 2017 году в аэропорту португальского острова Мадейра.

Напоминает мне вот это.

Екатерина Гура

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