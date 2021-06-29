19:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
В честь дня рождения Илона Маска в Нью-Йорке установили его бронзовую статую
Купить ее может любой желающий.
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Инвестиционная платформа Public.com в честь 50-летия Илона Маска, которое предприниматель отмечал 28 июня, создала его статую в полный рост и установила на Манхэттене.
Скульптура выполнена из полиэфирной смолы и покрыта бронзой, а за образец создатели взяли фото радостного Маска после запуска одной из его ракет.
Сообщается, что статуя пробудет на Манхэттене лишь пять дней, а потом отправится к своему покупателю — создатели выставили ее на
Кроме статуи Маска в полный рост, были изготовлены и
Пользователи соцсетей отнеслись к скульптурам неоднозначно. Некоторые оценили креатив и юмор создателей и загорелись желанием заполучить себе
Екатерина Гура