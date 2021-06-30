18:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница США сорвала джекпот благодаря вере в «свои» числа
С одними и теми же числами она играла три года.
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Жаклин Борнхоп из города
Сотрудникам лотереи Жаклин рассказала, что в течение трех лет покупала билеты с одной и той же числовой комбинацией, и наконец ее ожидания на «счастливые числа» оправдались.
Борнхоп разделила джекпот с еще одним победителем, но что будет делать с такими деньгами, пока не решила.
Екатерина Гура