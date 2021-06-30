19:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли жука, который ходит по воде вверх ногами (видео)
Вероятно, такие трюки помогают ему дистанцироваться от хищников, обитающих на дне.
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Биолог Джон Гулд во время экспедиции в горы Ватаган в Австралии увидел в водоеме необычную картину — маленький жук бродил по поверхности воды вверх ногами — он находился под водой и передвигался
Гулд настолько удивился увиденному, что снял происходящее на видео и показал его своему немецкому коллеге Хосе Вальдесу. Вместе они изучили необычное передвижение жука и составили первое подробное описание, которое опубликовали в журнале Ethology.
По словам ученых, такие трюки возможны благодаря пузырю воздуха, расположенному на брюшке жука — именно плавучесть пузыря прижимает насекомое к поверхности водоема и позволяет ему передвигаться вверх ногами. Ученые полагают, что такое передвижение помогает насекомому дистанцироваться от хищников, которые живут на дне.
Однако даже детальные изучения не помогли Гулду и Вальдесу определить кто именно прогуливался по воде. Они считают, что жук был мухоедом из семейства водобродок, но энтомолог Мартин Фикачек считает, что
Екатерина Гура