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19:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли жука, который ходит по воде вверх ногами (видео)

Вероятно, такие трюки помогают ему дистанцироваться от хищников, обитающих на дне.

Биолог Джон Гулд во время экспедиции в горы Ватаган в Австралии увидел в водоеме необычную картину — маленький жук бродил по поверхности воды вверх ногами — он находился под водой и передвигался как будто по потолку.

Гулд настолько удивился увиденному, что снял происходящее на видео и показал его своему немецкому коллеге Хосе Вальдесу. Вместе они изучили необычное передвижение жука и составили первое подробное описание, которое опубликовали в журнале Ethology.

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По словам ученых, такие трюки возможны благодаря пузырю воздуха, расположенному на брюшке жука — именно плавучесть пузыря прижимает насекомое к поверхности водоема и позволяет ему передвигаться вверх ногами. Ученые полагают, что такое передвижение помогает насекомому дистанцироваться от хищников, которые живут на дне.

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Однако даже детальные изучения не помогли Гулду и Вальдесу определить кто именно прогуливался по воде. Они считают, что жук был мухоедом из семейства водобродок, но энтомолог Мартин Фикачек считает, что жук-циркач является падальщиком из семейства водолюбов.

Екатерина Гура

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