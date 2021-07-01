09:50 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Котенок, который вырос на военной базе, марширует вместе с солдатами (видео)
Теперь он талисман части.
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На военной базе в Манисе (Турция) живет кот, который родился и вырос в казарме. Малыша с детства воспитывали местные солдаты, и детеныш во многом научился им подражать. В том числе маршировать, прямо как люди!
На кадрах, снятых, когда пушистый «солдат» был еще подростком, видно, как кот встает рядом с военным и начинает в такт отбивать лапками, повторяя за человеком, а затем убегает.
«Похоже, кот пытается научить вас ходить. Он видит, что вы уже знаете основы, и теперь показывает, как сделать толчок вперед», — стали шутить в комментариях под видео. — «Скоро котята покорят мир!».