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09:50 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Котенок, который вырос на военной базе, марширует вместе с солдатами (видео)

Теперь он талисман части.

На военной базе в Манисе (Турция) живет кот, который родился и вырос в казарме. Малыша с детства воспитывали местные солдаты, и детеныш во многом научился им подражать. В том числе маршировать, прямо как люди!

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На кадрах, снятых, когда пушистый «солдат» был еще подростком, видно, как кот встает рядом с военным и начинает в такт отбивать лапками, повторяя за человеком, а затем убегает.

«Похоже, кот пытается научить вас ходить. Он видит, что вы уже знаете основы, и теперь показывает, как сделать толчок вперед», — стали шутить в комментариях под видео. — «Скоро котята покорят мир!».

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