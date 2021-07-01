10:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Королева сердец: 60 лет со дня рождения принцессы Дианы (фото)
1 июля Диана, принцесса Уэльская, могла бы отметить 60-летний юбилей.
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«Королева людских сердец» родилась 1 июля 1961 года в деревне Сандрингем на западе графства Норфолк в Англии. С 1981 по 1996 год Диана была женой принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола, и родила ему двух сыновей — Уильяма и Гарри. 31 августа 1997 года Диана трагически погибла, попав в Париже в автомобильную катастрофу.
В нашей галерее — самые яркие моменты из жизни принцессы, которую в Великобритании и во всем мире чтят и любят до сих пор.