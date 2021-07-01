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12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае обнаружили самый маленький в мире след динозавра

Ученые полагают, что он был оставлен новорожденным граллатором

Палеонтологи нашли в городе Цзыгун, что в провинции Сычуань на юго-западе Китая, самые маленькие в мире следы динозавров. На одной и той же каменной плите были обнаружены более 40 различных крошечных следов длиной всего 10,2 мм и шириной 9,6 мм.

Ученые полагают, что эти трехпалые следы оставили граллаторы, чей размер составлял около 12 сантиметров, что соответствует размерам воробья.

На скальной плите сохранилась серия следов различных размеров, которые, как предполагают исследователи, могут представлять собой коллекцию следов мелких динозавров-тероподов на разных стадиях развития. Например, один из следов оказался совсем крошечным, что навело палеонтологов на мысль, что перед ними отпечаток лапы новорожденного динозавра, пишет Global Times.

Екатерина Гура

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