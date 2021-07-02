14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полиция в Китае просит купить собак, которые не хотят быть злыми
Они — «добряки по натуре», которые не хотят кусать преступников.
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Полицейская академия в китайской провинции Ляонин проведет 7 июля аукцион по продаже 54 собак, которые не прошли квалификацию для службы в правоохранительных органах.
Большинство собак — немецкие овчарки, но среди них есть и несколько метисов, сообщает CNN. В академии заявили, что эти животные не смогли пройти программу подготовки: некоторые оказались «слишком робкими», другие — слабыми физически, а некоторые «не кусаются», потому что «добряки по натуре».
Стартовая цена каждой собаки — 200 юаней (около 2272 рублей). Победившие в аукционе должны будут подписать соглашение о соблюдении государственных правил по выращиванию и надлежащему уходу за животными. Им запрещено перепродавать собак или передавать их другому владельцу.
Такие собачьи аукционы проводятся несколько раз в год и каждый раз вызывают резонанс в китайских соцсетях. Пользователи сочувствуют собакам, которые «провалили тест», и умоляют новых хозяев относиться к ним не предвзято.
«Они похожи на детей, которые не поступили в университет после тестирования, и теперь их ждет училище», — пишут комментаторы.
«Когда приведете их домой, пожалуйста, не говорите своим соседям, что они завалили тест. Только представьте, что чувствует ребенок, когда его родители говорят другим, что он провалил тест при поступлении в школу», — добавляют пользователи.
Анна Лысенко
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