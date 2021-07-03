Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 июляПервое обращение Сталина во время Великой Отечественной войны, переизбрание Ельцина, день рождения Франца Кафки и другие события, произошедшие 3 июля в разные годы
Фоторепортажи
20Возвращение в норму: Ялта приходит в себя
12«Клубничная Луна» в небе над планетой
16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы 10 забавных фактов о сурикатах

3 июля в мире неофициально отмечают Всемирный день суриката. В нашем материале — 10 интересных фактов об этих необычных животных.

1. Естественная среда обитания сурикатов — саванны на юге Африки. Здесь они роют норы глубиной до 1,5 м или пользуются норами африканской земляной белки.

Во время загрузки произошла ошибка.

2. Сурикаты могут вырастать крупнее зайца.

3. В тёплый день сурикаты обожают греться на солнце, принимая самые причудливые позы. Например, они могут подолгу стоять на задних лапах, замерев, как статуи.

Во время загрузки произошла ошибка.

4. Внешне сурикаты напоминают гибрид собаки, белки и енота, но на самом деле они родственники мангустов.

5. Сурикаты едят насекомых, ящериц, змей, скорпионов, пауков, многоножек, птичьи яйца и некоторые растения.

Во время загрузки произошла ошибка.

6. Сурикаты обладают повышенным иммунитетом к ядам змей и скорпионов.

7. Колонии сурикатов враждуют между собой. На границах их владений часто возникают стычки и настоящие сражения, в которых гибнут многие зверьки. Поэтому сурикатов считают одними из самых кровожадных животных.

Во время загрузки произошла ошибка.

8. Сурикаты часто переговариваются между собой. Ученые насчитали в их «речи» не менее 25 звуковых сочетаний.

9. Самка суриката может приносить до четырех пометов в год. В каждом помете бывает до 7 малышей.

10. Сурикаты хорошо приручаются. В Южной Африке зверьков держат дома для ловли грызунов и змей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин утвердил стратегию национальной безопасности
Стало известно о «плане Б» Ельцина на случай проигрыша в 1996-м
Минздрав: насколько вакцины спасают от заражения, еще неизвестно
На Камчатке чиновникам запретили жить в люксах в командировках
Банк случайно перевел семье из Луизианы $50 млрд
Уткин: Вопрос об отставке Черчесова решен
«За нас почти вся Европа». Украина готова к рубке с Англией
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Здоровье
Названы основные отличия ковида после вакцинации У привитых людей болезнь обычно протекает гораздо легче и проходит вдвое быстрее, чем у непривитых.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Многомиллиардный подарок Путина: в США заговорили о катастрофе
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Популярные темы на «Детях»
Картинки 595
А ни о чем 532
Друзья халявщики. Кто сталкивался с подобным??? 435
Про наболевшее 384
Леди
Захарова затмила Стриженову и Кабо на рауте в ГУМе (фото) Звезды стали гостями праздничного мероприятия
Дом
Уличный свет: 7 красивых новинок
7 надоевших приемов в оформлении спальни
Как выглядит трехкомнатная квартира 52-летней Булановой
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь