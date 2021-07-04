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12:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астрономы показали одно из самых красивых звездных скоплений

Все звезды в нем одного возраста.

Источник: ESA/Hubble & NASA, J. Kalirai, A. Milone

Космический телескоп «Хаббл» получил четкий снимок звездного скопления NGC 330, напоминающего россыпь красных, голубых и белых драгоценных камней.

NGC 330 находится в галактике Малое Магелланово Облако в созвездии Тукан на расстоянии около 180 тысяч световых лет от Земли. Оно небольшое, но очень яркое, имеет не круглую, а немного вытянутую форму.

Поскольку звездные скопления образуются из единого первичного облака газа и пыли, все звезды, которые они содержат, примерно одного возраста. Это делает их полезными «лабораториями» для астрономов, с помощью которых можно узнать, как формируются и эволюционируют звезды.

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