15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США начали вакцинировать от коронавируса медведей и хорьков (видео)
На очереди свиньи и летучие мыши.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В зоопарках США началась вакцинация животных от COVID-19.
Одна из американских фармацевтических компаний пожертвовала 11 тысяч доз разработанной для животных вакцины почти в 70 местных зоопарков и природоохранных организаций.
Одним из первых начал прививать животных Оклендский зоопарк, сообщает официальный сайт заведения. Первую дозу получили тигры, медведи, горные львы и хорьки. Все эти животные находятся в группе повышенного риска. На очереди — приматы, свиньи и летучие мыши, а затем — остальные животные.
Министерство сельского хозяйства США дало разрешение на экспериментальное использование вакцины в индивидуальном порядке. Запрос о разработке вакцины для животных поступил к фармацевтам еще в январе после того, как коронавирусную инфекцию обнаружили у горилл в
Анна Лысенко
Еще больше интересного о животных