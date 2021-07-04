17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Питон из Калифорнии покорил соцсети необычным окрасом (фото)
Он переливается синим цветом.
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Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео сетчатого питона, который живет в зоопарке города
Несколько дней назад сотрудники зоопарка опубликовали снимки этой необычной змеи по имени Май Лав. Под прямыми солнечными лучами она переливалась
«Как это возможно? — удивляются подписчики. — Это настоящий цвет?».
«Красиво, — добавляют пользователи. — Потрясающе».
С момента публикации снимки Май Лав посмотрели почти 50 тысяч человек, а видео — 70 тысяч.
Основатель зоопарка Джей Брюэр разъяснил Fox News, что Май Лав была выведена в зоопарке от родителей с расцветкой Golden Child и Motley Ball и унаследовала их гены. Поэтому она так ярко переливается на солнце.
«Должно быть, она — одна из самых известных змей в мире», — сказал Брюэр и добавил, что у Май Лав очень славный характер.
Анна Лысенко
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