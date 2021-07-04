Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 июляКосмический катаклизм, День независимости США, начало экспедиции к Антарктиде и другие памятные даты и события, которые произошли 4 июля в разные годы
Фоторепортажи
1010 ярких фактов о Царском Селе, которые следует знать
17Названы финалисты фотоконкурса астрономических пейзажей в Лондоне
17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Питон из Калифорнии покорил соцсети необычным окрасом (фото)

Он переливается синим цветом.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео сетчатого питона, который живет в зоопарке города Фаунтин-Вали в Калифорнии.

Несколько дней назад сотрудники зоопарка опубликовали снимки этой необычной змеи по имени Май Лав. Под прямыми солнечными лучами она переливалась ярко-синим цветом, хотя имеет стандартный для своего вида окрас.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Как это возможно? — удивляются подписчики. — Это настоящий цвет?».

«Красиво, — добавляют пользователи. — Потрясающе».

С момента публикации снимки Май Лав посмотрели почти 50 тысяч человек, а видео — 70 тысяч.

Во время загрузки произошла ошибка.

Основатель зоопарка Джей Брюэр разъяснил Fox News, что Май Лав была выведена в зоопарке от родителей с расцветкой Golden Child и Motley Ball и унаследовала их гены. Поэтому она так ярко переливается на солнце.

«Должно быть, она — одна из самых известных змей в мире», — сказал Брюэр и добавил, что у Май Лав очень славный характер.

Во время загрузки произошла ошибка.
Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
В Кремле объяснили изменение отношения Путина к Зеленскому
Стало известно, сколько сборная Украины заработала на Евро-2020
В Крыму из-за сильных ливней три реки вышли из берегов
Гидрометцентр рассказал, какая погода ожидает россиян в июле
Эксперт назвал опасный способ вложения денег
Пляж в США покрылся «жареными» морепродуктами
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Здоровье
Названы основные отличия ковида после вакцинации У привитых людей болезнь обычно протекает гораздо легче и проходит вдвое быстрее, чем у непривитых.
Hi-Tech
Земляне увидят самую большую комету в истории Но придется подождать
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
25 полезных и забавных товаров для животных и их хозяев
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Дети
47-летний Сергей Безруков в пятый раз станет отцом Актер поделился красноречивым фото
Леди
Захарова затмила Стриженову и Кабо на рауте в ГУМе (фото) Звезды стали гостями праздничного мероприятия
Дом
Уличный свет: 7 красивых новинок
7 надоевших приемов в оформлении спальни
Как выглядит трехкомнатная квартира 52-летней Булановой
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь