12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: Насколько хорошо вы знаете историю моды?
5 июля 1946 года модельер Луи Реар представил на суд публики первый
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5 июля 1946 года модельер Луи Реар представил на суд публики первый
А сможете ли вы вспомнить, когда появились другие знаковые предметы гардероба? Пройдите наш тест и проверьте свои знания.
Екатерина Гура
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