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День в истории: 5 июляПервая туристическая поездка, день рождения бикини, первая песня Элвиса Пресли и другие памятные даты и события, которые произошли 5 июля в разные годы
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12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: Насколько хорошо вы знаете историю моды?

5 июля 1946 года модельер Луи Реар представил на суд публики первый купальник-бикини. Модель была революционной и скандальной и стала широко использоваться лишь через 10 лет, когда Бриджит Бардо надела бикини в фильме «И Бог создал женщину».

А сможете ли вы вспомнить, когда появились другие знаковые предметы гардероба? Пройдите наш тест и проверьте свои знания.

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Екатерина Гура

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

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