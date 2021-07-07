14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: метамфетамин в воде делает рыбу наркозависимой
Загрязнение воды наркотиками не сулит ничего хорошего.
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Кристаллическая форма метамфетамина, попадающего в реки и ручьи, превращает рыбу в «наркоманов».
К такому выводу пришли ученые из Чехии, изучающие, как загрязнение водоемов наркотиками влияет на фауну. Их работа опубликована в Journal of Experimental Biology.
Исследователи взяли 120 мальков кумжи, выращенных в неволе, и поместили их в два разных резервуара объемом 350 литров. В один резервуар они добавили метамфетамин до концентрации один микрограмм на литр. Примерно такой уровень наркотика обычно встречается в пресноводных реках Европы, хотя в некоторых водоемах он в 25 раз выше.
Кумжа находилась в резервуарах 8 недель, после чего ее перевели в чистые аквариумы. Однако рыбе оставили канал, по которому она могла бы вернуться в старый резервуар, где уже не было наркотиков.
Рыба, подвергнутая воздействию наркотиков, предпочитала плавать в старом резервуаре. Остальная кумжа не выказывала явных предпочтений.
Поведение рыб тоже изменилось. Оказавшись в воде без амфетамина, кумжа с «наркозависимостью» была вялой в первые четыре дня, переживая стресс
По словам ученых, загрязнение воды наркотиками может повлиять на целые экосистемы. Например, вялая рыба будет легкой добычей для хищников и сама не сможет добывать достаточно пищи. Это способно нарушить всю пищевую цепочку в экосистеме.
Анна Лысенко
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