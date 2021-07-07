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14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: метамфетамин в воде делает рыбу наркозависимой

Загрязнение воды наркотиками не сулит ничего хорошего.

Кристаллическая форма метамфетамина, попадающего в реки и ручьи, превращает рыбу в «наркоманов».

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Кумжа

К такому выводу пришли ученые из Чехии, изучающие, как загрязнение водоемов наркотиками влияет на фауну. Их работа опубликована в Journal of Experimental Biology.

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Исследователи взяли 120 мальков кумжи, выращенных в неволе, и поместили их в два разных резервуара объемом 350 литров. В один резервуар они добавили метамфетамин до концентрации один микрограмм на литр. Примерно такой уровень наркотика обычно встречается в пресноводных реках Европы, хотя в некоторых водоемах он в 25 раз выше.

Кумжа находилась в резервуарах 8 недель, после чего ее перевели в чистые аквариумы. Однако рыбе оставили канал, по которому она могла бы вернуться в старый резервуар, где уже не было наркотиков.

Рыба, подвергнутая воздействию наркотиков, предпочитала плавать в старом резервуаре. Остальная кумжа не выказывала явных предпочтений.

Поведение рыб тоже изменилось. Оказавшись в воде без амфетамина, кумжа с «наркозависимостью» была вялой в первые четыре дня, переживая стресс из-за отказа от наркотиков.

Ученые обнаружили высокую концентрацию метамфетамина в мозговой ткани кумжи, однако после 10 дней в чистой воде уровень наркотика в мозге упал.

По словам ученых, загрязнение воды наркотиками может повлиять на целые экосистемы. Например, вялая рыба будет легкой добычей для хищников и сама не сможет добывать достаточно пищи. Это способно нарушить всю пищевую цепочку в экосистеме.

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