Крутой телевизор Samsung на АлиЭкспресс продают по очень привлекательной цене
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Бренд Samsung уже сам по себе является гарантией качества, а потому безрамочный телевизор Samsung с диагональю 50 дюймов, функцией Smart TV и качеством изображения 4К, точно станет удачной покупкой. Особенно благодаря отличной скидке и быстрой доставкой из России. К плюсам телевизора также можно отнести умную систему скрытых проводов, которая позволяет спрятать соединительные кабели в подставку и не портить дизайн вашего интерьера.
Заказ пришел просто мгновенно, при условии, что отправили через день. Телевизор в обычной коробке. Без повреждений. Все работает из коробки. Не стал ничего даже настраивать только переключил изображение на кино. Битых пикселей нет. Засветов нет. Цвета естественные, нет такого, как в магазинах глаза выедает. Звук устраивает полностью. Полностью рекомендую.
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Настоящий технохит на Алиэкспресс - игровой ноутбук MSI с диагональю 15.6 дюймов. Тонкий и легкий корпус из шлифованного алюминия, оснащен хорошим и мощным вентилятором. Оперативная память 16 ГБ, процессор Intel Core i5-9300H, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650Ti Max-Q. Заряд способен держать около 7 часов автономной работы. А доставка из России и отличные скидки сделают покупку еще приятнее.
Отличный ноут. Винда устанавливается достаточно легко. Все непонятные моменты описаны в инструкции на русском языке. Система запускается за 3-5 секунд. Легкий! Мой старый ноут 15,6 не влез в коробку от этого, так что этот ноутбук достаточно компактен. Отношусь бережно, пленку с верхней панели не снимала, да и не особо она мешает. Отпечатки оставляются очень хорошо. Практически каждое касание заметно. Клавиатура отзывчивая, средний ход клавиш. Запускала GTA 5, PUBG, DISHONORED 2, Fallout 4. Все отлично работает, на средних настройках и даже какое-никакое сглаживание ставит автоматом.
Эта портативная мини-консоль особенно понравится тем, кто помнит 8-битные видеоигры. Все самые популярные игры из 80-х и 90-х, а также новые игры, сделанные по их подобию (всего 400 игр) собраны внутри одной мини-консоли, выполненной в ретро-стиле. Удобное расположение в руках, цветной ЖК-дисплей размером 3 дюйма, а также возможность подключения к телевизору для командной игры. Купить подарок себе или своим детям сейчас можно по отличной скидке, а доставка Плюс гарантирует быстрое получение товара.
Купил для брата на день рождения, включил чтобы проверить работает или нет и 3 часа из моей жизни просто исчезли. Плюсы: 1) заказал из России доставили за 5 дней в Казань транспортной компанией; 2) упаковка была воздушная пришел без повреждений; 3) консоль легкая своих денег стоит; 4) брату стукнет 34 уверен подарок оценит (мужикам 30-40 лет как подарок уверен зайдет как ностальгия)
Техника Apple всегда пользуется высочайшим спросом, а если купить новенький iPhone 11 можно с отличной скидкой и быстрой доставкой из России, то долго думать точно не стоит. 64 ГБ встроенной памяти, двойная основная камера и фронтальная камера на 12 Мп для идеальных селфи, удобный размер 151 x 76 x 8 мм, и экран на 6.1 дюйма. Для выбора доступны три цвета: белый, черный и зеленый. Официальная гарантия - 1 год.
Все замечательно! Давно хотел обновиться, перешел с рабочей лошадки - iPhone 7. Уже есть положительные впечатления от пары часов использования. Приятно держать в руках, большой экран, отличная камера, красивый цвет + очень приятная цена. Все соответствует описанию, быстрая доставка, телефон оригинальный.
Если хотите расслабиться после работы, снять мышечную боль и напряжение, а также просто позаботиться о своем здоровье, тогда массажная подушка - это ваш выбор. Усовершенствованная изогнутая форма и 16 встроенных массажных шариков и эффект компресса позволяют получить максимальный эффект уже за считанные минуты. Подушка подходит не только для шейно-воротниковой зоны, но и для других частей тела. Ее удобно использовать как дома, так и в машине во время поездки или на работе. Приятная и аккуратная подушка выполнена из экокожи, которую легко чистить.
Массажер мне понравился. Регулируется скорость. Имеет несколько режимов. Работает подогрев. Массажирует отлично. Шейный отдел можно лежа, грудной и поясничный делала сидя. Доставлен курьером. Лично я очень рекомендую.
iPad Apple с диагональю 10.2 дюйма, 6-ядерным процессором, встроенной памятью 32 ГБ, основной камерой 8 Мп и фронтальной камерой 1.2 Мп - это идеальный и всегда актуальный подарок себе или близким. Планшет можно выбрать в трех цветах: темно-сером, серебристым или золотом. А быстрая доставка из России и отличная цена со скидкой гарантирует максимальное удовольствие от покупки.
Заказал ночью 3 мая, привезли домой 7 мая. Планшет новый, оригинальный, пробивается на сайте apple, год гарантии! Из коробки стоял 14.2, свободного места после удаления ненужных программ почти 23 гб, хватит чтоб скачать пару мощных игр по 10гб и все необходимое, а кто хочет скачать весь AppStore, берите на 128 гб) Лично мне на 32гб с головой. Всем советую данный магазин, один минус - это упаковка, пришел в одном пакете и внутри сам IPad, коробка была немного порезана в одном месте, наверное, от удара, но сам IPad цел и невредим.
Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке.
До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.
Сделать свое авто еще круче можно с помощью светодиодной разноцветной подсветки с дистанционным управлением. Четыре панели со светодиодами легко крепятся в салоне с помощью двойной липкой ленты, которая при этом не оставляет следов и легко убирается после демонтажа светильников. Подключить светодиоды можно через автомобильный прикуриватель или через разъем USB. А менять цвета, их режим и скорость мигания можно с помощью дистанционного пульта.
Монитор Samsung с диагональю 27 дюймов может станет отличным выбором для тех, кто много времени проводит за компьютером и высоко ценит комфорт и качество. Тонкий корпус с удобной подставкой легко помещается даже в ограниченном пространстве, а изогнутый экран позволяет уменьшить нагрузку на глаза и сделать просмотр фильмов, видеоигр или работу за компьютером еще более комфортной.
Сделать из обычного телевизора смарт или наслаждаться любимыми фильмами где и когда угодно теперь можно очень просто. Благодаря универсальной приставке Smart TV Box, которая легко подключается к телевизору или монитору, можно смотреть ролики на YouTube, IPTV или фильмы в онлайн-кинотеатрах. Приставка имеет 4 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти и работает на операционной системе Android. Сейчас ее можно приобрести по привлекательной цене со специальными скидками и с быстрой доставкой Плюс.
Заказ в Воронеж дошел за неделю, заказывал быстрой доставкой. С продавцом не общался, не было надобности. Покупкой очень доволен, за минимальные деньги получил отличный домашний кинотеатр. Все ставится без проблем, работает на ура. Подключал проводную мышь вместо пульта с функцией мыши - полет нормальный. Wi-Fi подключился тоже без проблем. Телек старый, но для этой приставки это не проблема, можно даже к монитору подключить, потому что звук - отдельный выход на колонки, видео - нужен HDMI переходник на разъем в вашем телевизоре. Если в телеке встроен HDMI, то ничего не нужно, шнур в комплекте.
Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон!
Компактный кондиционер Arctic Air Cooler удобен тем, что он переносной. Его можно поставить в любой комнате или прихватить с собой на дачу. Справится с охлаждением одной комнаты средних размеров, работая не хуже сплит-системы. Секрет устройства - технология гидроохлаждения с использованием специального фильтра, который превращает горячий воздух в приятный прохладный ветерок. Arctic Air Cooler работает от USB, поэтому его очень удобно использовать на рабочем месте. Товар доставляют ускоренно из России, а продавец предлагает промокод на скидку.
Для небольшой комнаты очень даже хорошо, работает от телефонной зарядки и с водой хорошо дует, шумит не больше, чем обычный вентилятор, а эффект, по-моему, лучше. Продавцу спасибо, доставили очень быстро, и это тоже радует.
Тонометр надевается на запястье, он быстро и точно измеряет артериальное и сердечное давление, а также пульс. Результаты аппарат озвучивает вслух, что очень удобно для людей пожилого возраста или слабовидящих. В тонометре есть функция памяти, меню на русском и английском языках. Это один из лучших тонометров на AliExpress, который уже около года держится в топе по продажам. На товар действует ускоренная доставка.
Тонометр отличный! Доставка быстрая. Измеряет точно. Во время измерения давления он издает звук. Как только давление измерено, звук прекращается, можно смотреть результат. Это очень удобно. Брала тонометр без голосового сообщения, чтобы не сажать батарейку, но не пожалела. Тонометр очень удобный и точный! Спасибо продавцу за качественный товар.
Это одни из самых популярных смарт-часов 2021 года на AliExpress. Кроме стандартных функций, таких как шагомер, оповещения из всевозможных соцсетей, измерение пульса, давления, уровня воды, отслеживание сна, управление музыкой и камерой, здесь доступны будильник, календарь, таймер, множество спортивных режимов, измерение сатурации, напоминание о малоподвижности, отклонение вызова и многое другое.
Часы очень понравились. Первый плюс - это приложение, простое и удобное, называется Da Fit. Перепробовали много вариантов, только тут приложение сделано как надо. Удобное управление, для людей в возрасте подходит. Интерфейс часов удобный, все функции сделаны также удобно. Ремешок сменный, крепится на раздвижных защелках, как у huawei. Очень лёгкие. Из минусов - всего 3 циферблата. Сообщения отображает корректно, без смайликов. В общем, это интересные часы с хорошим приложением.
Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?
Беспроводная IP камера, наверняка понравится тем, кто ценит комфорт и безопасность своего дома и семьи. Устройство для видеонаблюдения имеет функцию управления через приложение и удаленный просмотр, звуковой сигнал тревоги, датчик движения, автослежение, режим ночного видения, WI-FI и двустороннее аудио. Может использоваться в качестве видеоняни в присмотре за маленькими детьми или пожилыми людьми.
Доставка за неделю (Москва). Работает, как заявлено. Движения очень тихие. ИК-подсветка достаточно мощная - 6-7 метров. Настройки просты и интуитивно понятны. 3 недели работает нормально. Научился передавать звук со смартфона на камеру - надо удерживать символ микрофончика - тогда звук идет со смарта на камеру. Запись на карту идет нормально - хоть по движению, хоть постоянно в цикле. 32G хватает на 3 дня в среднем качестве. В целом доволен. Рекомендую.
Портативный вентилятор со стильным дизайном выручает в душном помещении, на прогулке в жаркий день, в походе. Полезный гаджет придуман специально для активных людей, а зарядить его можно даже от повербанка.
Заказал 13 апреля, приехали 22, доп. упаковка от повреждений, девайсы работают, довольно тихие (3 скорости), зарядка type-c, довольно таки габаритные, но без неудобств. Брал на подарки, посмотрим, может, возьму еще.
Многофункциональный видеорегистратор со встроенным GPS и улучшенным изображением позволит вам чувствовать себя на дороге более уверенно и безопасно. Устройство совместимо с камерами заднего вида и может обеспечить двухканальную запись с полным обзором. Встроенный GPS отслеживает и отображает данные о поездке в реальном времени, включая время, скорость и координаты. Видеорегистратор имеет функцию 24-часового наблюдения за парковкой, и начнет автоматическую запись при любом движении или встряске. Кстати, все аварийные видеокамера автоматически блокирует от перезаписи, так что можно не бояться потерять важную информацию. Приятным бонусом к покупке будет быстрая доставка Плюс.
Регистратор отличный. Снимает хорошее видео. При получении посылки не выкидывайте сразу упаковку, так как при заказе флешки ее упаковывают в отдельный пакет, приматывают плотно к коробке регистратора и ее практически не видно. При подключении по WI-FI к регистратору при скачивании роликов интернет трафик не используется, и это очень радует. Зарядить регистратор не в автомобиле, а дома можно только в режиме либо записи, но лучше в режиме просмотра роликов в галерее и желательно при выключенном экране. В режиме парковки регистратор не зарядить. Что не понравилось, не высвечивается уровень заряда батареи. А в целом нормально. Регистратор желательно на жаре не оставлять аккумулятор внутри может раздуться. Понравился блок зарядки в прикуриватель, присутствует еще один разъем для заряда телефона. В общем, советую брать.
Стильная и компактная зарядная станция для устройств Apple, которая одновременно может заряжать четыре устройства - это настоящая находка для поклонников “яблочной” техники. Возможность разместить телефон горизонтально и вертикально позволит смотреть фильмы, читать, работать и проводить видеозвонки не прерывая зарядку. Станция поддерживает функцию быстрой зарядки и не занимает много места.
Если вы ищете крутые гаджеты с Алиэкспресс, то советуем обратить внимание на стильную, легкую и очень удобную светодиодную лампу, которая является настоящей находкой для тех, кто проводит время у компьютера в темное время суток.Лампа имеет 3 оттенка свечения и обеспечивает максимальный комфорт для глаз при работе с компьютерным монитором. Кроме того, можно регулировать ее наклон и яркость освещения. Кстати, купить лампу можно с быстрой доставкой Плюс и неплохой скидкой.
Доставка по России очень быстрая, правда коробка пришла помятая с одной стороны, но лампа не повреждена. Работает без нареканий, на монитор встала хорошо. В комплекте шел usb провод. Подключил его к usb-выходу монитора и все работает без дополнительных подключений к чему-либо. Работать стало удобнее, лишнюю лампу со стола можно убрать. В общем, продуктом очень доволен. С продавцом не общался.
Настоящий тираннозавр в мире смарт-часов! А все потому, что ему не страшны ни вода, ни удары, а батарея в режиме ожидания держит заряд до 20 дней. Покупатели отмечают в комментариях легкий вес и впечатляющий дизайн. А главное, на AliExpress эти часы значительно дешевле, чем в отечественных магазинах. Замечательный бонус - на товар действует экспресс-доставка.
Классные часы, не пожалел ни разу, что взял. Люблю шоки, эти в том же стиле, на руке смотрятся круто, циферблатов уйма, не тяжелые, ремешок в меру мягкий, особенно класс, что такой стандарт защиты на них, приятно носить часы и знать, что они не разобьются от падения и не промокнут в воде, они ещё и умные, для меня есть все, что надо, а дизайн так вообще.
Очень удобный вариант мгновенного водонагревателя без бака продают по отличной цене. Он крепится не на кран, как другие мгновенные водонагреватели, а на стену. Выручает в случае отключения горячей воды или на даче.
Устроить у себя домашний кинотеатр значительно проще, чем кажется. Идеальным вариантом для воплощения этой цели является компактный и современный проектор. Его можно использовать отдельно с картой памяти или подключить к смартфону и игровой приставке и наслаждаться сочными цветами, отличным звуком и огромной картинкой с минимальным затратами. Проектор оснащен улучшенной ЖК-матрицей, а также мощной LED лампой со световым потоком в 7000 люменов, что обеспечивает превосходную картинку с широким цветовым диапазоном, а благодаря обновленной системе охлаждения уровень шума снизился до минимального.
Крутой проектор. Картинка за эти деньги шикарная, детализированная, четкая. Расстояние от экрана до линзы 2.8 м, размер проекции где-то 2 на 1,2-1,4 м, можно и больше, но мне и этой диагонали достаточно. Звук классный, даже внешней акустики не надо, он сравним с колонками блютус от jbl и им подобным, громкий и басовитый. Про шумность, шум турбинки примерно как шумит системный блок компьютера, при просмотре кино это совсем не замечается. Купил базовую версию без андроида, все фильмы которые я запускал с флешки через встроенный проигрыватель работали исправно и не в одном из них не было проблем со звуком. Жесткий диск на 320 гб не потянул почему-то, а с флешки на 64 спокойно файлы грузит. Подключал ps3 - все шикарно.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%.
Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
Компактный, но достаточно мощный и надежный дрон с камерой 4K, 50-кратным зумом и WI-FI, станет отличным подарком как для взрослых, так и для детей. Дрон прост в управлении (работает от пульта или с помощью приложения на смартфоне), имеет стабилизацию и не боится жесткого приземления. Немаловажно и то, что сейчас его можно купить по скидке в 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.
Товар пришел очень быстро.Брал версию с камерой 4К и тремя аккумуляторами. Упакован, как обычно, хорошо, чтобы не пострадал во время путешествия. Выглядит немного меньше, чем ожидалось. Очень легкий, запускать во время хоть какого-нибудь ветерка не получится - унесет. В целом, впечатление от покупки положительное, приобретением доволен. Запускать можно, как с пульта д/у (как обычный вертолетик), так и через приложение на смартфоне или планшете. Для пульта нужны три батарейки АА. Связь с телефоном осуществляется через WI-FI. Запись видео и фото идет в память смартфона, у дрона нет своей памяти. Видео пишет в размере 2048*1080, фото в размере 4096*2160, но шикарного качества ждать не стоит, так как оно зависит больше от объектива, а не от количества мегапикселей. поэтому, радует, хотя бы, наличие этой функции.
Ультразвуковой скрабер для глубокой чистки лица - это волшебный гаджет, который способен значительно облегчить жизнь современных девушек и сократить затраты на походы к косметологу. Симпатичный, легкий и многофункциональный прибор не только бережно удаляет грязь, черные точки и очищает поры нежной кожи лица, но и обладает массой других полезных функций. Например, функцией массажа, что стимулирует выработку коллагена и помогает разглаживать морщины и делать кожу более подтянутой и гладкой.
Лицо очистила за минут 15. Вытаскивает все черные точки, сальные нити, прыщи. Кожа теперь дышит, это невероятно приятно. Делала на мокрое лицо, не использовала никакие гели специальные, но думаю с ними будет еще круче очищение. Но и на мокрое лицо просто супер. Я очень рада и не жалею о покупке. Экономия, не надо платить за процедуры и терять время на это.
Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России.
Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Вакуумный робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro с отличной силой всасываемости, вместительным пылесборником и аккумулятором, который позволяет ему работать до двух с половиной часов, станет отличным домашним помощником или классным подарком для всех любителей чистоты. Особенно, для ленивых любителей чистоты) А экспресс-доставка гарантирует, что ваш новый робот придет к вам очень быстро!
Новейший и крутейший смартфон от известного бренда Xiaomi POCO M3 Pro 5G за свою небольшую цену (всего чуть больше 11 тысяч рублей) предлагает невероятный для такого бюджетного смартфона набор функций. 90 Гц процессор, огромный безрамочный экран 6,5 "FHD с DotDisplay, мощная батарея в 5000 мА/ч и тройная камера. Телефон и самолет в одном лице)
Продавец оперативно отправил мой заказ, и уже через 10 дней я получил его. Очень быстрая доставка! Смартфон легкий и имеет неповторимый дизайн, очень быстрый благодаря процессору Dimensity 700, и на камеру 48mp получаются качественные снимки. За день пользования, сеть и мобильный интернет ни разу не падали, я полностью доволен своим заказом, и рекомендую эту модель к покупке. Другие бренды, как правило, предлагают более высокую цену за более слабое железо!