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11:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

7 изобретений Николы Теслы, без которых мир был бы совсем другим

165 лет назад, 10 июля 1856 года, родился сербско-американский инженер и изобретатель Никола Тесла. У гениального ученого насчитывается больше 700 изобретений и патентов. Некоторые из его идей изменили мир, а другие предвосхитили изобретения будущего. В нашей подборке — о самых важных из них.

1. Переменный ток

В XIX веке человечество использовало постоянный ток. Его нельзя было передавать на большие расстояния, что мешало повсеместной электрификации. Переменный ток, который мы используем сегодня, был известен, но применения ему не находили из-за отсутствия эффективных электродвигателей переменного тока.

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В своих новаторских работах Никола Тесла смог решить эту проблему. В 1888 году гениальный инженер получил семь патентов США на системы переменного тока и бесщеточные двигатели, положив начало переходу к использованию переменного тока во всем мире.

2. Трансформатор Теслы

Это резонансный трансформатор, производящий высокое напряжение высокой частоты. Выходное напряжение в такой катушке может достигать нескольких миллионов вольт и создавать внушительные электрические разряды в воздухе многометровой длины. Своим изобретением Тесла предвосхитил новую отрасль электротехники — техники высоких частот (ВЧ).

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3. Радиосвязь

Тесла одним из первых запатентовал способ надёжного получения токов, которые могут быть использованы в радиосвязи. Он описал и продемонстрировал ее принципы на публичной лекции в 1891 году. Это произошло за 5 лет до того, как российский ученый Александр Попов на закрытом заседании Русского физико-химического общества в Петербурге впервые в мире осуществил передачу радиотелеграммы.

4. Гидроэлектростанция

В 1895 году Тесла спроектировал одну из первых гидроэлектростанций переменного тока в Соединенных Штатах на Ниагарском водопаде. В следующем году ее использовали для электроснабжения города Буффало, штат Нью-Йорк. Это достижение получило широкую огласку во всем мире и помогло электричеству переменного тока стать мировой энергосистемой.

Памятник Николе Тесле у Ниагарского водопада в Канаде

5. Дистанционное радиоуправление

В 1898 году на выставке электротехники Тесла продемонстрировал публике лодку, в которой использовалось радиоуправление на основе когерера (что-то вроде резистора). Свое изобретение Тесла назвал «телеавтоматом». Это был «прадедушка» устройств дистанционного управления.

6. Рентген

Первооткрывателем рентгеновских лучей стал в 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген. Но эксперименты с икс-излучением несколько ученых проводили и до него. Еще в 1887 году Никола Тесла начал опыты с электровакуумными трубками. Внося их в поле токов высокой частоты, Тесла регистрировал видимый свет, ультрафиолетовое излучение и необычные лучи, которые оставляли на металлических экранах странные отпечатки. Он рассказывал о них на публичных лекциях и демонстрировал рентгеновские снимки.

Рентгеновский снимок ноги Николы Теслы, который он сделал в 1896 году

Занятый более интересными для себя проектами, Тесла не довел изучение рентгеновских лучей до конца, уступив пальму первенства немецкому коллеге.

7. Всемирная беспроводная система

Тесла мечтал построить глобальную систему беспроводной передачи радиосигналов и электричества. В 1901 году он начал строить на Лонг-Айленде первую беспроводную телекоммуникационную башню под названием Ворденклиф.

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Из-за проблем с финансированием башня не использовалась до 1917 года. Затем ее разобрали на металлолом: правительство США опасалось, что башня станет маяком для германских кораблей. Сегодня идеи беспроводной связи и энергии воплощены практически во всех современных гаджетах.

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