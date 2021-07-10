11:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
7 изобретений Николы Теслы, без которых мир был бы совсем другим
165 лет назад, 10 июля 1856 года, родился
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В XIX веке человечество использовало постоянный ток. Его нельзя было передавать на большие расстояния, что мешало повсеместной электрификации. Переменный ток, который мы используем сегодня, был известен, но применения ему не находили
В своих новаторских работах Никола Тесла смог решить эту проблему. В 1888 году гениальный инженер получил семь патентов США на системы переменного тока и бесщеточные двигатели, положив начало переходу к использованию переменного тока во всем мире.
Это резонансный трансформатор, производящий высокое напряжение высокой частоты. Выходное напряжение в такой катушке может достигать нескольких миллионов вольт и создавать внушительные электрические разряды в воздухе многометровой длины. Своим изобретением Тесла предвосхитил новую отрасль электротехники — техники высоких частот (ВЧ).
Тесла одним из первых запатентовал способ надёжного получения токов, которые могут быть использованы в радиосвязи. Он описал и продемонстрировал ее принципы на публичной лекции в 1891 году. Это произошло за 5 лет до того, как российский ученый Александр Попов на закрытом заседании Русского
В 1895 году Тесла спроектировал одну из первых гидроэлектростанций переменного тока в Соединенных Штатах на Ниагарском водопаде. В следующем году ее использовали для электроснабжения города Буффало, штат
В 1898 году на выставке электротехники Тесла продемонстрировал публике лодку, в которой использовалось радиоуправление на основе когерера (что-то вроде резистора). Свое изобретение Тесла назвал «телеавтоматом». Это был «прадедушка» устройств дистанционного управления.
Первооткрывателем рентгеновских лучей стал в 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген. Но эксперименты с
Занятый более интересными для себя проектами, Тесла не довел изучение рентгеновских лучей до конца, уступив пальму первенства немецкому коллеге.
Тесла мечтал построить глобальную систему беспроводной передачи радиосигналов и электричества. В 1901 году он начал строить на
Анна Лысенко