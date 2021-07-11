11:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
10 шоколадных рекордов со всего мира (фото)
11 июля празднуют Всемирный день шоколада. В нашей подборке — 10 шоколадных рекордов, которые удивят любого сладкоежку.
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Обрабатывать зерна какао начали еще 5300−5450 лет назад на территории современного Эквадора. В культуре
Он сохранился с 1631 года в Испании. Врач Антонио Колменеро де Ледесма записал рецепт в книге под названием «Шоколад, или Индийский напиток» (название говорит о южноамериканском происхождение какао, так как Америку в то время именовали
Это шоколадный поезд длиной более 34 метров. Его создал Эндрю Фарругиа из Мальты в Брюсселе в 2012 году. Установили ее прямо на железнодорожном вокзале.
В августе 2018 года в перуанском городе в Пукальпе продегустировать шоколад собрались 797 человек одновременно.
В 2012 году в итальянском городе Болонья отлили монету из шоколада весом 658 кг. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Ее собрал любитель шоколада Боб Браун из США. В коллекции — 770 экспонатов.
Его изготовили в 2017 году в Бразилии. Кролик высотой 4,52 м весил 4245,5 кг. Девять профессионалов трудились над ним 8 дней.
В 2008 году парижский кондитерский салон Le Salon du Chocolat создал коллекцию из 23 шоколадных нарядов. Модели прошлись в съедобных платьях по подиуму.
Фонтан из шоколада высотой 12.27 метра появился в Австрии в 2019 году. Создал его Гельмут Веншиц, один из лучших шоколатье в мире.
Самую дорогую плитку шоколада под названием La Chuorsa весом 80 г создали в Цюрихе в 2019 году. В ее составе — шафран, выращенный в швейцарской деревне Мунд, кристаллизованные апельсиновые чипсы и 68-процентный шоколад Chuao из Венесуэлы. Обойдется такое лакомство в 640 швейцарских франков (52,1 тыс. рублей).
Анна Лысенко по материалам Книги рекордов Гиннесса