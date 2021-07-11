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11:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

10 шоколадных рекордов со всего мира (фото)

11 июля празднуют Всемирный день шоколада. В нашей подборке — 10 шоколадных рекордов, которые удивят любого сладкоежку.

Источник: Reuters

Первый шоколад

Обрабатывать зерна какао начали еще 5300−5450 лет назад на территории современного Эквадора. В культуре майо-чинчипе из них готовили шоколад и напиток, похожий на пиво.

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Первый рецепт шоколадного напитка

Он сохранился с 1631 года в Испании. Врач Антонио Колменеро де Ледесма записал рецепт в книге под названием «Шоколад, или Индийский напиток» (название говорит о южноамериканском происхождение какао, так как Америку в то время именовали Вест-Индией).

Самая длинная скульптура из шоколада

Это шоколадный поезд длиной более 34 метров. Его создал Эндрю Фарругиа из Мальты в Брюсселе в 2012 году. Установили ее прямо на железнодорожном вокзале.

Крупнейшая дегустация шоколада

В августе 2018 года в перуанском городе в Пукальпе продегустировать шоколад собрались 797 человек одновременно.

Источник: Guinness World Records

Самая большая шоколадная монета

В 2012 году в итальянском городе Болонья отлили монету из шоколада весом 658 кг. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Крупнейшая коллекция шоколадных батончиков

Ее собрал любитель шоколада Боб Браун из США. В коллекции — 770 экспонатов.

Самый большой шоколадный кролик

Его изготовили в 2017 году в Бразилии. Кролик высотой 4,52 м весил 4245,5 кг. Девять профессионалов трудились над ним 8 дней.

Крупнейшая коллекция платьев из шоколада

В 2008 году парижский кондитерский салон Le Salon du Chocolat создал коллекцию из 23 шоколадных нарядов. Модели прошлись в съедобных платьях по подиуму.

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Самый высокий шоколадный фонтан

Фонтан из шоколада высотой 12.27 метра появился в Австрии в 2019 году. Создал его Гельмут Веншиц, один из лучших шоколатье в мире.

Самый дорогой шоколад

Самую дорогую плитку шоколада под названием La Chuorsa весом 80 г создали в Цюрихе в 2019 году. В ее составе — шафран, выращенный в швейцарской деревне Мунд, кристаллизованные апельсиновые чипсы и 68-процентный шоколад Chuao из Венесуэлы. Обойдется такое лакомство в 640 швейцарских франков (52,1 тыс. рублей).

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Анна Лысенко по материалам Книги рекордов Гиннесса

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