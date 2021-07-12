11:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
10 фактов о бортпроводниках, которые вы могли не знать
12 июля отмечают Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Об одной из самых романтичных профессий — в нашей галерее.
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Бортпроводников часто ошибочно считают «официантами в небе», тогда как главная задача стюардов — это безопасность пассажиров. Бортпроводники ответственны за вас во время полета, а в случае ЧП обязаны оказывать помощь.
Со стороны бортпроводники напоминают отдельную касту людей, живущую своей непонятной жизнью. Но стюардами становятся люди с самым разным жизненным опытом. Среди них можно встретить бывших учителей, врачей и юристов. Если небо зовет, нужно слушаться.
В России работать бортпроводником можно уже с 18 лет, зато пожилых стюардов очень мало. Во многих западных странах минимальный возраст стюарда составляет 25 или 30 лет, но работают они дольше — пока позволяет здоровье.
Между рейсами бортпроводники не совсем свободны. Они могут отправиться куда-то лишь с разрешения командира лайнера и только в сопровождении коллег. Стюарды обязаны вернуться в отель до 22:00.
Многих бортпроводников обучают элементарным приемам рукопашного боя. Например, Учебно-тренировочный центр аэропорта Внуково учит стюардов тактике борьбы самбо.
Всех бортпроводников обязательно обучают приемам неотложной медицинской помощи, таким как непрямой массаж сердца. Но еще стюарды обладают навыками акушерок. Они смогут принять роды в полете, если такая внештатная ситуация возникнет.
Бортпроводники знают, как выжить в экстремальных условиях. Они смогут продержаться и в заснеженных горах, и в горячей пустыне до приезда спасателей. И жизни пассажиров спасут.
На борту самолета тоже могут возникнуть экстремальные ситуации, например, пожар. Бортпроводники знают, как потушить его даже на крейсерской высоте.
Бортпроводники тоже бывают суеверными. Одна из профессиональных примет — не шить перед полетом. Если нарушили запрет — ждите какую-нибудь неприятность, например, задержку вылета или проблемы с пассажирами.
У стюардов есть свой сленг и профессиональный жаргон. В России они называют друг друга «бортухи», «провода», «стюры». Пилотку именуют «чепчиком», а женщину-пилота — «пилоткой». «Береза» — это магазин на борту, а «маски-шоу» — обязательная демонстрация пассажирам аварийно-спасательного оборудования.
Анна Лысенко