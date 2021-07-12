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11:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

10 фактов о бортпроводниках, которые вы могли не знать

12 июля отмечают Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Об одной из самых романтичных профессий — в нашей галерее.

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Бортпроводников часто ошибочно считают «официантами в небе», тогда как главная задача стюардов — это безопасность пассажиров. Бортпроводники ответственны за вас во время полета, а в случае ЧП обязаны оказывать помощь.

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Со стороны бортпроводники напоминают отдельную касту людей, живущую своей непонятной жизнью. Но стюардами становятся люди с самым разным жизненным опытом. Среди них можно встретить бывших учителей, врачей и юристов. Если небо зовет, нужно слушаться.

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В России работать бортпроводником можно уже с 18 лет, зато пожилых стюардов очень мало. Во многих западных странах минимальный возраст стюарда составляет 25 или 30 лет, но работают они дольше — пока позволяет здоровье.

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Между рейсами бортпроводники не совсем свободны. Они могут отправиться куда-то лишь с разрешения командира лайнера и только в сопровождении коллег. Стюарды обязаны вернуться в отель до 22:00.

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Многих бортпроводников обучают элементарным приемам рукопашного боя. Например, Учебно-тренировочный центр аэропорта Внуково учит стюардов тактике борьбы самбо.

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Всех бортпроводников обязательно обучают приемам неотложной медицинской помощи, таким как непрямой массаж сердца. Но еще стюарды обладают навыками акушерок. Они смогут принять роды в полете, если такая внештатная ситуация возникнет.

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Бортпроводники знают, как выжить в экстремальных условиях. Они смогут продержаться и в заснеженных горах, и в горячей пустыне до приезда спасателей. И жизни пассажиров спасут.

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На борту самолета тоже могут возникнуть экстремальные ситуации, например, пожар. Бортпроводники знают, как потушить его даже на крейсерской высоте.

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Бортпроводники тоже бывают суеверными. Одна из профессиональных примет — не шить перед полетом. Если нарушили запрет — ждите какую-нибудь неприятность, например, задержку вылета или проблемы с пассажирами.

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У стюардов есть свой сленг и профессиональный жаргон. В России они называют друг друга «бортухи», «провода», «стюры». Пилотку именуют «чепчиком», а женщину-пилота — «пилоткой». «Береза» — это магазин на борту, а «маски-шоу» — обязательная демонстрация пассажирам аварийно-спасательного оборудования.

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