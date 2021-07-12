14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США с самолета «десантировали» тысячи мальков
Таким образом в Юте выпустят рыбу в две сотни высокогорных озер.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Зарыбить труднодоступные высокогорные озера — сложная задача, но в американском штате Юта нашли решение этой проблемы.
Мальков и рыбу в возрасте до 1 года «десантировали» в водоемы прямо с самолета. Поскольку длина ее составляет всего от 2 до 8 см, рыба летела по воздуху медленно и не пострадала при «посадке».
При таком подходе выживаемость рыбы очень высока, говорят в Управлении природных ресурсов штата. А вот при транспортировке автомобилями дела обстоят хуже — при перевозке рыбы на большие расстояния трудно поддерживать необходимый уровень кислорода в резервуарах.
Один грузовой самолет может сбросить до 35 тысяч мальков за один рейс. Планируется, что таким образом в штате зарыбят до 200 высокогорных водоемов.
Анна Лысенко
Еще больше интересного о животных