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18:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США хотят переименовать насекомых с расистскими названиями

В частности, новые имена достанутся цыганскому мотыльку и цыганскому муравью.

Энтомологическое общество Америки, которое является крупнейшим в мире объединением экспертов по насекомым, решило серьезно бороться с расизмом в своей сфере и переименовать некоторые виды насекомых, в названиях которых есть оскорбительные или неуместные упоминания различных народов. В частности, речь идет о бабочке и муравье, которых называют «цыганскими».

Непарный шелкопряд lymantria dispar в английском языке называется Gypsy Moth, то есть цыганский мотылек. Он попал в США из Европы в 1896 году и за это время успел нанести серьезный вред сельскому хозяйству и местным лесам, так как будучи гусеницей питается 300 видами деревьев и кустарников.

После знакомства с этой гусеницей деревья начинают болеть, становятся уязвимы к различным заболеваниям и другим вредителям и часто погибают. Именно из-за своего вредительства мотылек и получил в 1908 году название «цыганский», что является негативным и оскорбительным для ромского народа.

Что же касается муравья Aphaenogaster araneoides, то свое простонародное название Gypsy Ant («цыганский муравей») он получил в 2006 году из-за кочевого образа жизни. Эти насекомые перемещаются с одного места на другое и не задерживаются в каком-то конкретном гнезде надолго.

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Сообщается, что новые названия насекомым придумает группа добровольцев. Позже они будут направлены на рассмотрение специального комитета и руководства организации. Энтомологическое общество надеется переименовать бабочек и муравьев до конца этого года.

Екатерина Гура

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