14:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Пензе снесли единственный в России деревянный планетарий
93-летнее здание было объектом культурного наследия
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Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) сообщило о сносе единственного в России деревянного планетария, расположенного в парке имени Белинского в Пензе. Уникальное здание постройки 1928 года имело статус объекта культурного наследия и последние 10 лет было закрыто на реставрацию, которую здесь никто не проводил.
Долгие годы местные власти обещали привести планетарий в порядок, но вместо этого здание было полностью снесено бульдозером. Видео сноса уникального объекта опубликовали активисты ВООПИК.
В представленной официальной документации говорилось о том, что здание в настолько плохом состоянии, что не подлежит реставрации, однако, по данным организации, сруб здания требовал лишь локальных замен. На просьбы пересмотра плана реставрации не ответили ни правоохранительные органы, ни местные власти.
Снос планетария местные власти назвали «реставрацией». Временно исполняющий обязанности замминистра культуры Пензенской области Владимир Карпов рассказал, что на месте старого планетария построят новое большое здание с цокольным этажом, кафе, новым купольным залом, безопасной электропроводкой и самым современным оборудованием. А вот внешний облик планетария останется прежним — поскольку здание является объектом культурного наследия, его внешний вид охраняется законом.
Новый планетарий обещают построить к 2023 году, на это из бюджета уже выделили более 350 миллионов рублей. Представители ВООПИК убеждены, что памятник можно было спасти, а снос здания и новый проект они назвали вандализмом.
Екатерина Гура