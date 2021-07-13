Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 13 июляПервый в истории чемпионат мира по футболу, появление надписи Hollywood в Лос-Анджелесе и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
25Афро-ирокез и курица попали на лучшие черно-белые снимки года
77 народных традиций Ивана Купала
15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантские золотые рыбки захватывают озера в США

В естественных условиях они вырастают больше обычного и сильно вредят местным видам

В начале июля в американском городе Бернсвилл, штат Миннеаполис, в озере Келлер были обнаружены несколько золотых рыбок размером с футбольный мяч.

Экологи отмечают, что небольшие домашние рыбки попадают в озера из-за своих нерадивых владельцев, которые выпускают аквариумных рыбок «на свободу», не желая больше за ними ухаживать.

Новость
На пляжах Анапы замечено скопление божьих коровок

Попадая в естественные условия, золотые рыбки вырастают до огромных размеров и наносят большой ущерб местным видам. Они «вычищают» донные отложения озер и выкорчевывают растения, чем сильно ухудшают качество воды и условия жизни других водных обитателей.

Экологи говорят, что вылавливают гигантских золотых рыбок из озер уже много лет, но ситуация продолжает ухудшаться с каждым годом. В 2020 году от 30 до 50 тысяч брошенных золотых рыбок были извлечены из вод близлежащего округа Карвери в Миннесоте.

Кстати, с похожей проблемой сталкиваются и в других штатах, а также в Канаде и Австралии, где в местные водоемы горе-хозяева выпускают не только декоративных рыбок, но и змей, черепах и других животных, пишет Daily Star.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Кремль допустил введение «безальтернативых» мер из-за вакцинации
Синоптики пообещали россиянам жаркую погоду до конца лета
У россиян оказался зашкаливающе высокий «индекс счастья»
К чему готовиться туристам в Краснодарском крае
Марс и Венера приблизились на минимальное расстояние (фото)
Лондон ушел под воду из-за сильных дождей (видео)
Gnezdo.ru
Россиянам рассказали, кто получит повышение пенсий
"Сюрприз" для водителей с 1 апреля
Наконец о пенсионерах подумали. Ожидает их вот что
Россияне смогут вернуть деньги за занятия спортом
Авто
Российские водители стали чаще покупать подержанные автомобили Вторичный рынок России вырос почти на треть
Товары для дома
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Gnezdo.ru
Мать - первая красавица России: а глянь, какой сын
Все видели сына Шепелева? Только гляньте на него
С 1 января резко изменят пенсии. Такого не ждали
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
6 стильных решений для оформления чердака на даче
5 частых поломок духовки: как распознать и что делать
На 40-м этаже с видом на Лос-Анджелес: апартаменты Мэттью Перри
20 находок с AliExpress, которые помогут не умереть с голоду
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь