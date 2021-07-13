Гигантские золотые рыбки захватывают озера в США

В начале июля в американском городе Бернсвилл, штат Миннеаполис, в озере Келлер были обнаружены несколько золотых рыбок размером с футбольный мяч.
Экологи отмечают, что небольшие домашние рыбки попадают в озера из-за своих нерадивых владельцев, которые выпускают аквариумных рыбок «на свободу», не желая больше за ними ухаживать.
Попадая в естественные условия, золотые рыбки вырастают до огромных размеров и наносят большой ущерб местным видам. Они «вычищают» донные отложения озер и выкорчевывают растения, чем сильно ухудшают качество воды и условия жизни других водных обитателей.
Экологи говорят, что вылавливают гигантских золотых рыбок из озер уже много лет, но ситуация продолжает ухудшаться с каждым годом. В 2020 году от 30 до 50 тысяч брошенных золотых рыбок были извлечены из вод близлежащего округа Карвери в Миннесоте.
Кстати, с похожей проблемой сталкиваются и в других штатах, а также в Канаде и Австралии, где в местные водоемы горе-хозяева выпускают не только декоративных рыбок, но и змей, черепах и других животных, пишет Daily Star.