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18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Будапеште очищать воздух будут муралы (фото)

Они нарисованы поглощающей вредные вещества краской.

Уличные художники в столице Венгрии создали мурал, который помогает сделать городской воздух чище.

Лес и река на стене дома в Будапеште нарисованы специальной фотокаталитической краской. Пигменты в ее составе под воздействием солнечного света поглощают вредные вещества в воздухе, такие как углекислый газ и формальдегид, сообщила ответственная за проект «Городской лес» группа художников Neopaint Works. На проект у них ушло всего 10 дней.

Творцы эко-муралов хотят привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха и нехватке зеленых насаждений в городах.

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