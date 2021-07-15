Власти Нью-Йорка взяли «на работу» стадо из 20 коз

В нью-йоркском парке Риверсайд состоялась торжественная церемония встречи коз. Стадо из более чем 20 животных прибыло с пригородной фермы для серьезной миссии. Козы будут свободно жить в парке до конца августа, пощипывая траву. Таким экологичным способом местные власти и экологи борются с проблемой инвазивных растений.
Уничтожать сорняки и одновременно пасти коз в Нью-Йорке начали еще несколько лет назад. С тех пор стадо рогатых санитаров каждое лето приезжает на пастбище в городском парке. Исключением стал лишь 2020 год, когда животных не стали привозить в город из-за пандемии коронавируса.