Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Представитель МакSим рассказала о состоянии артистки Певица Марина Абросимова пока не пришла в стабильное состояние
Фоторепортажи
10Трава у дома
77 народных традиций Ивана Купала
14:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Власти Нью-Йорка взяли «на работу» стадо из 20 коз

Они будут бороться с сорняками в парке Риверсайд

В нью-йоркском парке Риверсайд состоялась торжественная церемония встречи коз. Стадо из более чем 20 животных прибыло с пригородной фермы для серьезной миссии. Козы будут свободно жить в парке до конца августа, пощипывая траву. Таким экологичным способом местные власти и экологи борются с проблемой инвазивных растений.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уничтожать сорняки и одновременно пасти коз в Нью-Йорке начали еще несколько лет назад. С тех пор стадо рогатых санитаров каждое лето приезжает на пастбище в городском парке. Исключением стал лишь 2020 год, когда животных не стали привозить в город из-за пандемии коронавируса.

Екатерина Гура

Еще больше о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
Песков объяснил недопуск к использованию зарубежных вакцин в РФ
Создатель Dogecoin: криптовалюты контролируются богатыми людьми
Что будет, если не сделать второй компонент вакцины
Футболисты ЦСКА в полном составе отказались от вакцинации
Российский пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Турчак предложил поездку в лагеря детям врачей из «красных зон»
Gnezdo.ru
Лукашенко нашел способ успокоить горячие головы
Россиян предупредили об аномальных морозах
Audi повышает цены на машины в России
10 новых кроссоверов для России. Фото
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
"В легкой форме": стала известна причина смерти Меньшова
Товары для дома
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Как приготовить вкусное домашнее мороженое
Что купить домой, чтобы стать блогером
Дети
Видео с танцами младших сыновей Рудковской разочаровало сеть Звездная мама рассорила подписчиков новым видео
Леди
59-летняя Ирина Розанова восхитила фанатов великолепной растяжкой Поклонники в восторге!
Дом
8 кухонь, где не стали прятать холодильник за фасадами
5 ошибок в поливе комнатных растений, которые им навредят
Что купить домой, чтобы стать блогером
5 самых неудачных цветов для оформления спальни
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь