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17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые сняли на видео уникального прозрачного осьминога

Они живут так глубоко в океане, что до сих пор остаются практически неизученными.

Исследователи из института инновационных океанографических исследований Schmidt Ocean Institute в середине июля опубликовали впечатляющее видео, сделанное глубоководным роботом SuBastian у островов Феникс в Тихом океане.

Аппарат с камерой высокого разрешения провел в самых глубинах океана 182 часа и все это время снимал местных обитателей, практически все из которых на сегодняшний день остаются малоизученными из-за своего труднодоступного для ученых местожительства.

Одним из самых удивительных существ, попавших на камеру, стал очень редкий стеклянный осьминог Vitreledonella richardi, который обитает на глубине от 200 метров до 1 километра под водой.

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Эти осьминоги, достигающие в длину 45 сантиметров, полностью прозрачны. У них выделяются только глаза, зрительные нервы и ЖКТ.

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Стеклянных осьминогов ученые открыли еще в 1918 году, но до сих пор хорошо изучить их не получалось. Обычно специалисты исследовали лишь останки осьминогов, которые находили в желудке у хищников. Однако теперь, с развитием новых технологий, у ученых появилась возможность узнать о прозрачных моллюсках немного больше.

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Сообщается, что видео осьминогов, полученное SuBastian, сейчас является самыми детальным и четким за всю историю наблюдений за этими существами.

Екатерина Гура

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