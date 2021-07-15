17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые сняли на видео уникального прозрачного осьминога
Они живут так глубоко в океане, что до сих пор остаются практически неизученными.
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Исследователи из института инновационных океанографических исследований Schmidt Ocean Institute в середине июля опубликовали впечатляющее видео, сделанное глубоководным роботом SuBastian у островов Феникс в Тихом океане.
Аппарат с камерой высокого разрешения провел в самых глубинах океана 182 часа и все это время снимал местных обитателей, практически все из которых на сегодняшний день остаются малоизученными
Одним из самых удивительных существ, попавших на камеру, стал очень редкий стеклянный осьминог Vitreledonella richardi, который обитает на глубине от 200 метров до 1 километра под водой.
Эти осьминоги, достигающие в длину 45 сантиметров, полностью прозрачны. У них выделяются только глаза, зрительные нервы и ЖКТ.
Стеклянных осьминогов ученые открыли еще в 1918 году, но до сих пор хорошо изучить их не получалось. Обычно специалисты исследовали лишь останки осьминогов, которые находили в желудке у хищников. Однако теперь, с развитием новых технологий, у ученых появилась возможность узнать о прозрачных моллюсках немного больше.
Сообщается, что видео осьминогов, полученное SuBastian, сейчас является самыми детальным и четким за всю историю наблюдений за этими существами.
Екатерина Гура