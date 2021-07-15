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19:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

В обрушении светофора в Японии обвинили собак

Столб рухнул на 26 лет раньше положенного.

В феврале 2021 года в японском городе Судзука в префектуре Миэ на дорогу внезапно упал шестиметровый столб со светофором. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, но местные власти начали расследование причин.

Дело в том, что столб установили в 1997 году и прослужить он должен был как минимум 50 лет, но простоял меньше половины. Особенной загадкой стало то, что точно такой же столб на другой стороне улицы по-прежнему был вполне пригодным и крепким.

Во время загрузки произошла ошибка.

Специальная комиссия изучила рухнувший столб и место, где он стоял, и нашла виновников происшествия. Оказалось, что все эти годы столб был излюбленным местом проходящих мимо собак, которые оставляли на нем свои метки.

Исследования показали, что на упавшем столбе было в восемь раз больше мочевины, чем на соседнем. А на земле вокруг него концентрация мочевины была превышена в 42 раза.

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В заключении комиссии говорится, что столб рухнул, вероятнее всего, потому, что мочевина в собачьей моче ускорила коррозию металла в его основании, пишет издание SoraNews24. Однако даже при выявлении виновников инцидента, привлекать их к ответственности власти японского города, конечно, не будут.

Екатерина Гура

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