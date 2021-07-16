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14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под полем для гольфа в Британии обнаружили остатки тюдоровских садов

Ландшафт стал виден благодаря аэросъемке

Исследователи из исторической организации Historic England изучили недавние аэрофотоснимки поля для гольфа Belhus Park в Терокке, Эссекс, и заметили следы архитектурных строений.

Внимательно изучив снимки и сверив их со старыми картами, археологи пришли к выводу, что под полем для гольфа скрываются остатки садов времен Тюдоров. Они также обнаружили детали кругового водного сооружения к западу от местоположения бывшей усадьбы и узоры дорожек и стен, которые полностью повторяли ландшафт, изображенный на картинах конца XVII — начала XVIII веков.

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Современное поле для гольфа является частью бывшего поместья Belhus Park, в котором когда-то находился особняк. В нем жили с XIV века, но он сильно пострадал во время бомбардировок и военной оккупации во время Второй мировой войны, что привело к его сносу в 1957 году.

Сады вокруг этого поместья оставались неизменными до середины XVIII века, пока не были заменены ландшафтным парком, спроектированным архитектором Ланселотом Брауном.

До недавних пор считалось, что оригинальные сады времен Тюдоров были навсегда потеряны, но оказалось, что все это время они были практически под носом археологов. Вот только увидеть их можно было только с высоты.

К исследованиям древних руин присоединились волонтеры организации Land of the Fanns. Сообщается, что владелец поля для гольфа дал археологам возможность внимательно изучить местность и выразил готовность содействовать в сохранности найденных исторических объектов, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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