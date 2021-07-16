На пляж в Сальвадоре вынесло старую виллу (видео)

Отдыхающие в Коста-дель-Соль в Сальвадоре были не на шутку озадачены руинами старой виллы, непонятно как оказавшимися в воде на пляже Ла-Пунтилья.
Вилла «застряла» в воде у линии прибоя, и никто не видел, в какой момент она там появилась, сообщает AccuWeather.
Пользователь соцсетей @CholopanzaVlogs разместил видео, в котором виллу можно рассмотреть в деталях. Оно мгновенно стало вирусным, собрав уже больше 400 тысяч просмотров.
В комментариях пользователи предположили, что вилла оказалась на пляже благодаря мощному урагану Митч, который буйствовал еще в 1998 году и унес жизни более 9 тысяч человек.
После публикации ролика место стало популярной достопримечательностью. За несколько дней на пляж прибыло в 2,5 раза больше посетителей, чем обычно. Оказалось, что вилла разрушена не до конца. Можно даже подняться на верхний этаж здания, откуда открывается прекрасный вид на пляж.
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