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15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

На пляж в Сальвадоре вынесло старую виллу (видео)

Ее могло носить по морю еще со времен урагана в 1998 году.

Отдыхающие в Коста-дель-Соль в Сальвадоре были не на шутку озадачены руинами старой виллы, непонятно как оказавшимися в воде на пляже Ла-Пунтилья.

Вилла «застряла» в воде у линии прибоя, и никто не видел, в какой момент она там появилась, сообщает AccuWeather.

@cholopanza

Casa Abandonada en el Mar ?? El Salvador ?##sivar ##elsalvador ##parati ##fypシ ##viral ##foryou ##tiktok

♬ Beggin' - Måneskin

Пользователь соцсетей @CholopanzaVlogs разместил видео, в котором виллу можно рассмотреть в деталях. Оно мгновенно стало вирусным, собрав уже больше 400 тысяч просмотров.

В комментариях пользователи предположили, что вилла оказалась на пляже благодаря мощному урагану Митч, который буйствовал еще в 1998 году и унес жизни более 9 тысяч человек.

@cholopanza

Gracias a todos por hacerlo viral ?? la Puntilla Costa del Sol ##elsalvador ##parati ##fypシ ##viral ##foryou ##elsalvador4k

♬ Good For Me - Above & Beyond

После публикации ролика место стало популярной достопримечательностью. За несколько дней на пляж прибыло в 2,5 раза больше посетителей, чем обычно. Оказалось, что вилла разрушена не до конца. Можно даже подняться на верхний этаж здания, откуда открывается прекрасный вид на пляж.

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