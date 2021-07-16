Над Токио сфотографировали гигантскую парящую голову (фото, видео)

Жители Токио заметили в небе гигантскую голову серого цвета. На снимках она выглядит так, будто нарисована в фотошопе. Но голова и в самом деле парила над японской столицей, о чем свидетельствуют фото и видео из многочисленных источников.
Журналисты SoraNews24 провели расследование и выяснили, что парящая голова была воздушным шаром, созданным арт-группой me (звучит как «мэй» и по-японски означает «глаз»). Планировать этот проект начали еще в 2019 году. Полет шара не анонсировали специально, чтобы застать жителей города врасплох.
Голова парила над городом с утра до обеда, а затем исчезла так же бесследно, как и появилась. Но организаторы события обещают, что повторят его в одном из японских городов — так же неожиданно.