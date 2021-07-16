19:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Германии создает фантастических животных с помощью фотошопа
Он объединяет их с другими животными и необычными объектами.
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Цифровой художник Инго Линдермейер из немецкого города Лёррах уже давно прославился в соцсетях благодаря своим невероятным и сюрреалистическим портретам животных и людей. Их он создает, объединяя в одно целое совсем несовместимые вещи. Например, животных он соединяет с другими животными, едой, повседневными предметами или героями компьютерных игр.
Как говорит Линдермейер, чаще всего идеи приходят к нему случайно и обычно основаны на игре слов, выражениях или шутках.
Кстати, художник создает некоторых фантастических существ и специально для рекламных целей — его работы пользуются большой коммерческой популярностью.
Екатерина Гура