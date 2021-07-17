16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Амстердаме открыли напечатанный на 3D-принтере мост (фото)
Инженерный эксперимент.
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В столице Нидерландов установили первый в мире стальной пешеходный мост длиной 12 метров, напечатанный на 3D-принтере.
Конструкция, для которой потребовалось 4,5 т стали, простоит не менее двух лет, пока длится реставрация старого моста.
На опытном экземпляре установили множество датчиков. Они будут отслеживать, как мост реагирует на большие нагрузки, смену температур и другие факторы, а также не деформируется ли материал. Также будет подсчитано, сколько пешеходов и велосипедистов пользуются мостом каждый день.
Анна Лысенко