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16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Амстердаме открыли напечатанный на 3D-принтере мост (фото)

Инженерный эксперимент.

В столице Нидерландов установили первый в мире стальной пешеходный мост длиной 12 метров, напечатанный на 3D-принтере.

S-образное сооружение соединяет два берега небольшого канала Аудезийдс Ахтербургвал, сообщает Daily Mail. Его строили больше 4 лет.

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Конструкция, для которой потребовалось 4,5 т стали, простоит не менее двух лет, пока длится реставрация старого моста.

На опытном экземпляре установили множество датчиков. Они будут отслеживать, как мост реагирует на большие нагрузки, смену температур и другие факторы, а также не деформируется ли материал. Также будет подсчитано, сколько пешеходов и велосипедистов пользуются мостом каждый день.

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